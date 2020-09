Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr: Arbeitskampf unter Corona-Bedingungen

Erfurt/Jena/Gera. In Erfurt und Jena haben Warnstreiks den öffentlichen Nahverkehr komplett lahm gelegt. In Gera drohte der Arbeitskampf kurz zu eskalieren.

Warnstreiks haben den öffentlichen Nahverkehr am Dienstag in Erfurt, Jena und Gera erheblich eingeschränkt. In Erfurt und Jena standen Busse und Bahnen seit den frühen Morgenstunden komplett still. In Gera gelang der Verkehrs- und Betriebsgesellschaft GVB die Aufrechterhaltung eines Notfallfahrplanes auf drei städtischen Linien.