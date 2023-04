In Buchenwald wurde am Sonntag (16. 4.) an die Befreiung der KZ vor 78 Jahren erinnert. Eisiger Nebel und Regen lagen über dem Gedenkstättengelände. Bei der Kranzniederlegung umarmen sich Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow und der Vorsitzende des Internationalen Häftlingskomitees, Naftalie Fürst, der das Lager als 12 Jähriger überlebte. Unter denen, die Kränze niederlegen, ist auch Moshe Kessler aus Israel.