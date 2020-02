Warum das Impeachment-Ende Trump kaum Ruhe bringen wird

Weil Skandale regelmäßig an ihm abperlten, nannte man Ronald Reagan „Mister Teflon“. Bei Donald Trump wird nun nach dem gescheiterten Amtsenthebungsverfahren in der Ukraine-Affäre nach einem noch stärkeren Material-Begriff gesucht. Um die undurchdringliche Imprägnierung des 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten gegen jedwede Attacken seiner Gegner auf den Punkt zu bringen, die in anderen Fällen politisch wohl tödlich gewesen wären. Trump ist „wie ein Schiff, das dem Anschein nach nicht sinkbar ist”, zitiert die Zeitung „USA Today” den Politik-Wissenschaftler Larry Jacobs.

Dabei sind die nächsten Stürme schon im Anzug. Bevor Amerika in 270 Tagen an die Wahlurnen geht, zeichnet sich nach dem schon zu Beginn des Impeachment-Verfahrens vor vier Monaten programmierten Freispruch für den Präsidenten im Senat keine Beruhigung der politischen Großwetterlage ab.

Die Demokraten werden mit ihrer Mehrheit im Repräsentantenhaus die in der Schweigespirale des Weißen Hauses offen gebliebenen Fragen in der Ukraine-Affäre weiter verfolgen. Heißt: Zeugen vorladen, Dokumente einklagen. Und neue Enthüllungen aus dem Weißen Haus aufgreifen, die nur eine Frage der Zeit sind.

Wird sich Donald Trump an Abweichler Romney rächen?

Bei der Fortsetzung ihrer Untersuchungen können sich die Demokraten auf den einzigen Abweichler in Reihen der Republikaner beziehen. Senator Mitt Romney, 2012 selbst Präsidentschaftskandidat gewesen, attestierte Trump einen „verabscheuungswürdigen Vertrauensbruch” und stimmte mit den 47 Demokraten im Senat für die vorzeitige Absetzung des Präsidenten. Die daraus resultierende Publizität ist Mitch McConnell, dem unbeirrbar zu Trump stehenden Mehrheitsführer im Senat, ein Dorn im Auge. Er will Romney marginalisieren und zur Tagesordnung übergehen. Im Jargon: „Politik für die Menschen machen.“

Aber da steht Trumps Vergeltungssucht im Weg. Er will Widersacher bestraft und gedemütigt sehen. Sein Sohn Donald Jr. forderte bereits den Partei-Ausschluss Romneys. Der Präsident fühlt sich durch den Ausgang des Impeachments trotz vieler Indizien, die gegen ihn sprechen, komplett entlastet. Und durch Umfragen bestätigt: 49 % finden seine Amtsführung gut. Im Vergleich zu Vorgängern ein mickriger Wert, für Trump, aber der beste seit Januar 2017. Hinter vorgehaltener Hand fürchten republikanische Abgeordnete, dass Trump im Falle einer zweiten Amtszeit seinem „Alleinherrscher-Drang ungezügelt freien Lauf lässt”.

Trump muss sich mit Vergewaltigungsvorwürfen auseinandersetzen

Bis dahin warten noch viele juristische Stolpersteine auf Trump, die unter der Last des Impeachments medial begraben waren. So hat die Autorin Jean Carroll Verleumdungsklage gegen Trump eingereicht. Sie gibt an, vor über 20 Jahren von Trump in der Umkleidekabine eines New Yorker Warenhauses vergewaltigt worden zu sein. Trump bestreitet das, nennt die Vorwürfe erfunden und sagt, Carroll sei nicht sein Typ. Carroll hat das Kleid, das sie damals trug, aufbewahrt und glaubt ein Beweisstück in der Hand zu haben. Ihre Anwälte verlangen eine DNA-Probe von Trump. Ausgang offen.

Brisanter sind die politisch akzentuierten Fälle, die sich um Trumps Amtsverständnis drehen. Dass der Präsident es zulässt, dass ausländische Diplomaten zuhauf in seinen Hotels absteigen, um sich Zugang zu ihm zu verschaffen, verstößt nach Ansicht der Generalstaatsanwälte von Washington DC und des Bundesstaats Maryland gegen eine Anti-Korruptions-Klausel in der US-Verfassung. Das Verfahren ist noch nicht endgültig entschieden.

Im gleichen Fahrwasser läuft eine Klage des US-Hauptstadtbezirks District of Columbia gegen das Komitee, das 2017 die Amtseinführung Trumps organisiert hat. Hierbei soll Steuergeld im Volumen von mindestens einer Million Dollar an das Hotel des Trump-Konzerns im alten Postamt Washingtons geschleust worden sein.

Trumps Finanzen bleiben großes Streitthema

Um weitaus größere Summen geht es bei dem seit Amtsantritt schwelenden Streit um Trumps Steuererklärungen. Anders als seine Vorgänger verweigert Trump bis heute standhaft die Veröffentlichung. Zwei Kongress-Ausschüsse und die Staatsanwaltschaft in New York gehen auf verschiedenen Ebenen dagegen vor. Dabei ist auch die Deutsche Bank betroffen, die ausweislich eines neuen Buches des „New York Times“-Journalisten David Enrich Trump Kredite in Höhe von zwei Milliarden Dollar gewährt haben soll.

In allen Fällen erhoffen sich die Ermittler durch Einblick in die Unterlagen Aufschluss über die Frage, die seit Beginn über Trumps Präsidentschaft schwebt: Ist der US-Präsident finanziell von ausländischen Mächten, beispielsweise Russland, abhängig?

Bisher hat Trump alle Attacken auch durch Flankenschutz von Justizminister William Barr in den unteren Gerichtsinstanzen abwehren können. Vor dem Supreme Court in Washington kommt es demnächst zum Showdown. Die neun Obersten Richter, von denen zwei konservative Vertreter, Neil Gorsuch und Brett Kavanaugh, ihre Ernennung Trump verdanken, haben mehrere Fälle angenommen. Sie drehen sich um die Frage, wie weit die Immunität reicht, mit der sich Trump als Präsident vor Nachforschungen des Parlaments abschirmen kann. Ende März wird darüber erstmals öffentlich verhandelt, im Juni entschieden. Vier Monate vor der Wahl.