Warum sich die Thüringer Tafeln nicht vom Staat einbinden lassen wollen

Beate Weber-Kehr (Vorsitzende) und Ralf Jungnickel (Schatzmeister) vom Vorstand des Verbandes der Tafeln in Thüringen am Rande eines landesweiten Treffens von Tafelvertretern in der Erfurter Kaufmannskirche.

Erfurt. Über zwei Millionen Armutsbetroffene suchen aktuell Unterstützung bei einer der bundesweit mehr als 960 ehrenamtlich geführten Tafeln. In Thüringen sind es 30 Tafeln und rund 30.000 Bedürftige. Um Freud und Leid ging es bei einem Verbandstreffen in Erfurt.

Gute Nachrichten für die Thüringer Tafeln. Auch Thüringen bekommt finanzielle Unterstützung von der Deutschen Fernsehlotterie. Mit der Rekordspende von bundesweit 23 Millionen Euro steht die Lotterie den Bedürftigen zur Seite. Verteilt werden sie an die fast 1000 deutschen Tafeln in den nächsten zwei Jahren. Und das ist nicht die einzige Freudenbotschaft, die Beate Weber-Kehr vom Vorstand des Landesverband der Tafeln Vertretern aus ganz Thüringen bei einem Treffen in Erfurt überbringen kann. Weitere 250.000 Euro Fördergeld, diesmal direkt für den Landesverband, gibt es von der Deutschen Postcode Lotterie. Das Geld sei bereits auf dem Verbandskonto und der Verteilschlüssel in Arbeit, sagte Weber-Kehr. „Das hilft uns bei der Lösung drängender finanzieller Probleme, etwa durch die gestiegenen Energiepreise“, so die Verbandschefin.

Bislang kein Gesetz gegen Vernichtung von Lebensmitteln

30 Tafeln gibt es in Thüringen, gemeinsam versorgen sie rund 30.000 Bedürftige. Zweimal im Jahr trifft man sich, um Erfahrungen auszutauschen und Herausforderungen zu besprechen. Ungeachtet des Geldsegens bleibe ein Strauß an Problemen, der die in der Erfurter Kaufmannskirche Versammelten bewegt. Anders als in anderen europäischen Ländern gebe es in Deutschland noch immer kein Gesetz, dass die Vernichtung von Lebensmitteln durch Handelsketten verbietet. So sei man bei der Übernahme von Verteilbarem auf den guten Willen des jeweiligen Filialleiters angewiesen. Entsprechend unterschiedlich seien die Möglichkeiten der einzelnen Verteilstellen. Manche Tafeln hätten genug, bei anderen werde das Angebot schon mal knapp. Wegwerfen dürfe nicht billiger sein als Spenden, sagen die Tafelvertreter. Märkte sollten zur Weitergabe verpflichtet werden. Auch gegen Strafzölle bei Verstößen hätten die meisten nichts einzuwenden. Sorgen bereitet auch der Nachwuchs. Vor allem viele ältere Ehrenamtliche hätten sich während der Pandemie zurückgezogen und seien oft nicht wiedergekommen.

Aufnahmestopps sollen vermieden werden

Immerhin kämen die meisten Tafeln bislang gut durch die Energiekrise. Mit dem Ukrainekrieg und der Versorgung ukrainischer Flüchtlinge habe sich die Situation mancherorts aber eklatant verändert. Nicht allen Tafelvertretern gefällt das. Angesichts der höheren Sozialleistungen, die ukrainische Schutzsuchende erhielten, müsse man gelegentlich darauf hinweisen, dass die Tafeln keine billige Einkaufsmöglichkeit, sondern der Versorgung Bedürftiger vorbehalten sein sollten, mahnte eine Vertreterin aus Nordthüringen. Laut Verbandschefin Weber-Kehr machen die Tafeln selbst keine Bedürftigkeitsprüfungen. Wer Transferleistungen erhalte oder aus der Not heraus vorspreche, bekomme auch Hilfe. Aufnahmestopps wolle man vermeiden. Dass dürfe aber nicht dazu führen, dass staatliche Stellen Menschen den Tafeln zur Versorgung zuweisen und diese damit quasi in das System staatlicher Hilfen einbinden. „Die ehrenamtlichen Tafeln sind keine Aktion des Staates, werden aber gelegentlich so benutzt. Dagegen verwahren wir uns“, sagt die Verbandschefin.

Großes Logistik-Unternehmen hilft bei Lebensmittelverteilung

Und dann gibt es noch eine gute Botschaft: Schon länger kooperiert das Unternehmen Dachser Food Logistics mit einzelnen Tafeln, unter anderem in Form von Transporten und Lebensmittelspenden. Im Rahmen eines Pilotprojektes soll die Zusammenarbeit deutlich ausgebaut werden. Im vergangenen Jahr wurden so bereits 2200 Paletten mit Waren zentral verteilt, in diesem Jahr stehe man bereits bei 800 Paletten. Thüringen nutze dafür ein zentrales Warenlager in Ilmenau, von dem aus die Tafeln im ganzen Land nach Bedarf angefahren würden. „Wenn wir das gut hinbekommen, wird das ein wichtiger Schub für unsere Arbeit“, sagt Weber-Kehr.