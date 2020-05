Große Aufmerksamkeit für eine kleine Gruppe - Der Chefredakteursnewsletter von Jan Hollitzer

In seinem neuen Chefredakteursnewsletter kommentiert Jan Hollitzer am Montag die Demonstrationen und ihre Wirkung auf uns, die neue Verordnung für Schulen und gibt einen Ausblick auf den Tag.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ich hoffe, Sie hatten ein angenehmes Wochenende. Ich für meinen Teil habe versucht, der Gastronomie etwas Gutes zu tun und habe die Natur im Hainich genossen. Letzteres hatte auch einen beruflichen Hintergrund. Aber dazu erfahren Sie in den nächsten Tagen mehr. Starten wir in eine weitere sonnige Maiwoche.

Rückblick

Demonstrationen und ihre Wirkung auf uns

Sie sind laut. Sie sind erzürnt. Sie schimpfen auf den Staat. Beklagen sich über Bevormundung und tragen das Grundgesetz vor sich her. Sie schimpfen, man könne seine Meinung nicht mehr frei äußern und tun es just im gleichen Atemzug.

Aber vor allem sind es gar nicht so viele, wie man meinen mag, wenn man dieser Tage die Nachrichten verfolgt, oder schlimmer noch, sich ausschließlich über soziale Netzwerke informiert. Jedenfalls zeigen dies die neuesten Zahlen des ZDF-Politbarometers. 17 Prozent der Deutschen halten die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung für übertrieben. Die überwiegende Mehrheit befürwortet die getroffenen Entscheidungen. Einigen sind sie sogar zu schwach.

Diese demoskopische Realität deckt sich auch mit meiner Wahrnehmung, die ich natürlich nicht in Prozenten ausdrücken kann. Aber in meinem Umfeld, beim Einkaufen oder an anderen öffentlichen Orten nehme ich Menschen wahr, die sich besonnen verhalten und Rücksicht aufeinander nehmen. Klar, ich sehe auch den ein oder anderen Mundschutzverweigerer oder Gruppen, deren Größe die erlaubte Zahl übersteigt. Das ist aber nicht die Regel.

Sicher, das sind nur Zahlen. Und nicht alle, die die Maßnahmen befürworten, sind auch zufrieden mit ihrer gegenwärtigen Situation oder sind frei von Zukunftsängsten. Sie verbuchen die Einschränkungen als Notwendigkeit. Genauso wenig darf man alle, die die Maßnahmen etwa aus existenziellen Nöten heraus als übertrieben einstufen, gleich als Teilnehmer von "Hygienedemos" oder Verschwörungstheoretiker abstempeln.

‣ Corona-Update: Neuinfektionen, Intensivbetten, Ländervergleich - die aktuellen Zahlen zur Pandemie auf einen Blick Neuinfektionen, Intensivbetten, Ländervergleich - die aktuellen Zahlen zur Pandemie auf einen Blick

Übrigens können wir derzeit als Gesellschaft und auch jeder für sich allein gut den Negativitätseffekt beobachten. Dieser beschreibt ein sozialpsychologisches Phänomen, nachdem sich negative Gedanken oder Erlebnisse psychisch stärker auswirken als neutrale oder positive. Im Grunde geht es darum, ob man als Gesellschaft oder auch als Individuum eher die Aufmerksamkeit auf negative Dinge legt und den Rest wenig bis gar nicht wahrnimmt.

Wir als Journalisten stehen in Zeiten wie diesen vor einem ganz praktischen Dilemma. Beispiel "Hygienedemos": Wenn wir der Umfrage entsprechend gemäß dem tatsächlichen Bevölkerungproporz berichten, also angemessen wenig Raum bieten, wird den Medien vorgeworfen, sie wollen den "Willen des Volkes" totschweigen. Berichten wir zu viel, machen wir uns quasi zum Multiplikator kruder Thesen und lassen eine "Bewegung" größer erscheinen, als sie tatsächlich ist. Zugleich wird argumentiert, die Medien würden nur so viel berichten, weil sie die Teilnehmer diskreditieren wollen. Ein echtes Dilemma, mit dem wir täglich verantwortungsvoll umgehen müssen.

Dies kennen wir übrigens nicht nur seit Pegida, deren Akteure dieses Prinzip und die Verunsicherung der Menschen jetzt erneut ausnutzen wollen.

Neue Verordnung für Schulen

Seit gestern ist die neue "Thüringer Verordnung zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandamie im Schulbereich", so ihr offizieller Name, in Kraft. Es ist beispielsweise eine Gesetzesänderung geplant, das zweite Kurshalbjahr in der gymnasialen Oberstufe zu verlängern. Sie enthält allerlei Vorgaben, verweist aber auch wieder darauf, dass Schulen vor Ort entscheiden sollen, wie und ob umgesetzt wird. Das ist vor allem der unterschiedlichen Personalsituation geschuldet. Mein Kollege Elmar Otto hat einen Überblick erarbeitet. Sie finden hier aber auch den Wortlaut.

Ausblick

Entscheidung in Brandenburg zu Kalbitz

In der AfD bahnt sich ein erbitterter Machtkampf an. Nach Aufhebung der Mitgliedschaft des Brandenburger Landeschefs Andreas Kalbitz durch die Bundesparteispitze berät die Landtagsfraktion, ob er dennoch an ihrer Spitze bleiben kann. Zugespitzt hat sich die innerparteiliche Atmosphäre aber längst schon auf Bundesebene. Thüringens Landeschef Björn Höcke sagte: "Die Spaltung und Zerstörung unserer Partei werde ich nicht zulassen."

Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen reagierte umgehend: "Ein Landesvorsitzender, der erst vor wenigen Wochen wörtlich ankündigte, ihm missliebige Mitglieder aus der Partei "ausschwitzen" zu wollen und der freiheitlich-marktwirtschaftlich und bürgerlich-konservativ gesonnenen Mitgliedern wiederholt den Wechsel zu anderen Parteien anrät, sollte vielleicht eher sein eigenes Verhalten hinterfragen, als der Mehrheit des Bundesvorstandes "Verrat an der Partei" und Spaltung vorzuwerfen, wenn sie einen satzungsgemäßen Beschluss fassen, eine Parteimitgliedschaft wegen des Verschweigens einer Vormitgliedschaft in einer rechtsextremen Organisation zu annullieren."

Interessanterweise wird überall davon gesprochen, dass es ein Machtkampf zwischen Ost und West ist. Schaut man auf die Protagonisten im Osten, sind Björn Höcke als Hesse als auch Andreas Kalbitz als gebürtiger Münchner aus den alten Bundesländern, die im Osten Karriere machten und den rechtsnationalen Flügel prägten.

Kontrollen in Thüringer Schlachtbetrieben

Thüringen verstärkt nach Ausbrüchen von Corona-Infektionen in mehreren deutschen Schlachthöfen die Kontrollen in Schlacht- und Zerlegungsbetrieben. Das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz als zuständige Arbeitsschutzbehörde werde ab sofort mit Überprüfungen dieser Betriebe starten, kündigte Gesundheits- und Arbeitsministerin Heike Werner (Linke) an. "Sollte es auch in Thüringen gravierende Verstöße gegen den Infektions- und Arbeitsschutz geben, können wir das nicht tolerieren."

Zudem berät das Corona-Kabinett der Bundesregierung über Konsequenzen aus den Coronavirus-Ausbrüchen in deutschen Schlachtbetrieben. Im Brennpunkt steht dabei der Umgang mit saisonalen Arbeitskräften aus dem Ausland, nachdem die Fleischindustrie wegen prekärer Arbeits- und Unterkunftsbedingungen seit vielen Jahren in der Kritik steht.

Ich wünschen Ihnen einen schönen Tag!

Ihr Jan Hollitzer

Chefredakteur

Thüringer Allgemeine

Schreiben Sie mir: j.hollitzer@thueringer-allgemeine.de