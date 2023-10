Wegen Privatparty-Vorwürfen: Mohring soll nicht mehr CDU-Kreisvorsitzender sein

Apolda. Bei den Vorwürfen geht es um eine Privatfeier Mohrings und die Frage, ob Kosten dafür vom Kreisverband Weimarer Land bezahlt wurden.

Nach Vorwürfen wegen Unregelmäßigkeiten bei Zahlungen für eine Privatfeier soll der Ex-CDU-Landesvorsitzende Mike Mohring nicht mehr Vorsitzender des Kreisverbands Weimarer Land sein. Eine entsprechende Entscheidung habe der Kreisvorstand am Samstag gefällt, berichteten mehrere Medien übereinstimmend. Für die Nachfolge habe der Vorstand Landrätin Christiane Schmidt-Rose vorgeschlagen. Der Kreisverband und Mohring selbst waren für eine Stellungnahme am Wochenende nicht zu erreichen.

Die Wahl des neuen Vorsitzes soll den Berichten zufolge bei einem Kreisparteitag sein, der für den 4. November geplant ist. Unklar war, ob Mohring bis zur Neuwahl Vorsitzender bleibt und ob er sich gegebenenfalls erneut zur Wahl stellt.

Rechnungen sind beglichen

Bei den Vorwürfen geht es um eine Privatfeier Mohrings und die Frage, ob Kosten dafür vom Kreisverband Weimarer Land bezahlt wurden. Der Landesverband hat bereits beschlossen, eine Kommission zur Aufklärung einzusetzen.

Mohring hatte bereits erklärt, dass er die private Veranstaltung auch selbst bezahlen wollte. "Die für die Veranstaltung erstellten Rechnungen sind sicherlich in gutem Glauben nicht an mein Bürgerbüro in Bad Berka adressiert worden, sondern an die CDU im Weimarer Land in Apolda", so Mohring. Inzwischen habe er alle Rechnungen beglichen.

