Weihnachten steht vor der Tür und das wollen wir natürlich wie jedes Jahr mit der Familie feiern. Jedoch legt uns das Coronavirus einige Steine in den Weg. Wie wir trotzdem die schönste Zeit des Jahres genießen können, sehen Sie im Video.

So können wir sicher Weihnachten feiern

Berlin. Dieses Weihnachtsfest wird für viele Menschen nur digital stattfinden. Doch Daheimbleiben ist in Corona-Zeiten die sicherste Option.

Kommentar Weihnachten in der Corona-Pandemie: Das Fest der Ausnahmen

952 Tote innerhalb von 24 Stunden. So viele Menschen sind bisher nicht innerhalb eines Tages an dem Coronavirus gestorben. Die Nachricht des Robert Koch-Instituts war ein Schock am Mittwochmorgen. Und sollte auch dem Letzten klargemacht haben, dass die Lage todernst ist.