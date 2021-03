Weimar: Fraktionschefs fordern Korrektur

Eine Korrektur der Schwerpunkte in der Pandemie-Politik haben die Vorsitzenden der Stadtratsfraktionen von CDU, SPD und des Fraktionsbündnisses Weimarwerk, FDP, Piraten von Oberbürgermeister Peter Kleine und der Stadtverwaltung gefordert.

In einer gemeinsamen Pressemitteilung mahnten Peter Krause (CDU), Thomas Hartung (SPD) und Wolfgang Hölzer (WW) dringend an, alle Kraft der Verwaltung „auf die wesentlichen Bereiche und die Lösung der primären Aufgaben“ zu verwenden und zunächst dafür kommunale Konzepte zu entwickeln. Als die wesentlichen Bereiche sehen die Fraktionschefs derzeit Kindergärten, Schulen und Altenheime an.

Seit der jüngsten Schulöffnung in Thüringen liege die Inzidenz der 5- bis 9-Jährigen bei mehr als 200. Es gebe besorgniserregende Prognosen für Infektionen bei Kindern und Jugendlichen, die ein exponentielles Wachstum der britischen Virus-Variante erwarten ließen. Das sei besonders wichtig, weil es für Unter-18-Jährige keinen Impfstoff außer jenen von Biontec gebe, der allerdings vorerst für Senioren benötigt werde.

Zudem erinnerten Krause, Hartung und Hölzer daran, dass die Tests für Schüler ab der 7. Klasse und für Lehrkräfte an den Schulen nach Ostern auslaufen.

Man unterstütze Oberbürgermeister Peter Kleine darin, eine Öffnungsstrategie für die Stadt Weimar unter verbindlichen Rahmenbedingungen mit dem Land zu verhandeln und dafür die Luca-App anzuschaffen. „Die Arbeit an einem Weimarer Konzept, das einen sicheren Weg aus dem Lockdown sucht, ist wichtig“, heißt es in der gemeinsamen Pressemitteilung. Jetzt aber solle sich der Blick der Stadtverwaltung klar auf die Sicherung der Kindergärten und Schulen sowie der Altenheime richten.

Seit der Bekanntgabe des Weimarer Modells zur Lockerung der Corona-Maßnahmen, wird der OB von den drei Fraktionschefs dafür kritisiert. Hauptgrund der Kritik war, dass er sie nicht in sein Vorhaben einbezogen hatte.