Weimarer Verein erfasst Orte der Demokratie

Stephan Zänker (rechts) vom Verein Weimarer Republik und Projektleiter Markus Lang stellten am 1. Oktober 2020 im Haus der Weimarer Republik in Weimar das Kataster „Orte der Demokratie-Geschichte" vor, dass am 3. Oktober im Internet unter der Adresse "www.demokratie-geschichte.de freigeschaltet wird. Foto: Hanno Müller

Was haben das Weimarer Nationaltheater, die Frankfurter Paulskirche und der Zentrale Runde Tisch in Berlin gemeinsam? Es sind Orte, in denen deutsche Demokratie-Geschichte geschrieben wurde. Informationen und Hintergründe dazu können ab Samstag in einer neuen Datenbank abgerufen werden, die in der Verantwortung des Vereins Weimarer Republik entsteht. Im ersten Schritt wurden 100 mehr oder weniger bekannte Orte im Bundesgebiet erfasst. In Thüringen gehören dazu beispielsweise die Wartburg in Eisenach, das Unionsparlament in Erfurt oder Schloss Schwarzburg in Schwarzburg.