Thüringer Landesregierung will bei Dienstfahrzeugen verstärkt auf E-Autos setzen

Erfurt. Bisher gibt es nur wenige Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb in den Thüringer Ministerien. Das soll sich mit einer neuen Richtlinie ändern.

Die Thüringer Landesregierung will künftig bei ihren Dienstfahrzeugen verstärkt auf elektrische Antriebe setzen. Die derzeit geltende Richtlinie sehe lediglich vor, dass grundsätzlich schadstoffarme Dienstkraftfahrzeuge mit möglichst geringen Betriebskosten zu beschaffen sind, die hinsichtlich ihrer Schadstoffemission die jeweils niedrigsten Grenzwerte der Richtlinien der EU und/oder nationaler Vorschriften einhalten, heißt es aus dem Umweltministerium. Das entspreche der höchsten EU-Abgasnorm. „Jetzt wurde eine Regelung aufgenommen, dass Dienstkraftfahrzeuge vorrangig als Elektrofahrzeuge mit rein batterieelektrischem Antrieb beschafft werden sollen“, sagt ein Ministeriumssprecher.

Zurzeit gibt es an dieser Stelle noch jede Menge Nachholbedarf. „Der Fuhrpark der Landesregierung inklusive der ihr nachgeordneten Verwaltung besteht insgesamt aus 2573 Fahrzeugen, welche vorrangig der Personenbeförderung dienen. Es ergibt sich eine Aufteilung nach alternativen Antriebsarten wie folgt: Erdgas: 0,16 Prozent, Elektroantrieb: 0,62 Prozent, Plug-In-Hybrid: 0,89 Prozent, Sonstige (Voll- beziehungsweise Mildhybrid): 1,71 Prozent. Die übrigen Fahrzeuge werden mit herkömmlichen Verbrennermotoren angetrieben“, teilt Finanzministerin Heike Taubert (SPD) auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen-Landtagsabgeordneten Laura Wahl mit.

Die meisten E-Autos fahren im Umweltministerium

Ohne nachgeordnete Behörden gab es nach Angaben der Staatskanzlei die meisten E-Autos im Umweltressort: Zum 1. März wurden von neun sechs batteriebetrieben. Im Innenministerium fuhren zwei der zwölf Fahrzeuge mit E-Antrieb, in der Staatskanzlei zwei von 17, im Infrastrukturministerium eins von zwölf, im Justizministerium eins von fünf. Ohne rein elektrische Kfz seien Bildungs-, Finanz-, Sozial- und Wirtschaftsministerium unterwegs gewesen.

Umweltminister Bernhard Stengele (Grüne) ist mit der aktuellen Ausstattung der ministeriellen Flotte nicht zufrieden. „Wir haben eine Vorbildfunktion. Grundsätzlich ist es wichtig, die Vorfahrt für den Klimaschutz bei unseren Entscheidungen zu beachten“, sagte er im Gespräch mit dieser Zeitung. Mit dem Ausbau des Ladenetzes könne auch die Landesregierung stärker auf E-Mobilität setzen als bisher. „Bei längeren Strecken planen wir das Strom-Tanken als nützliche Pause ein, das funktioniert für mich mittlerweile sehr gut“, sagt Stengele.

Ausnahme soll es etwa für Feuerwehrfahrzeuge geben

Ausnahmen zum E-Auto-Gebot der Richtlinie soll es für Busse, Fahrzeuge der Feuerwehr- und des Katastrophenschutzes sowie des Verfassungsschutzes, Gefangenentransporte und Fahrzeuge für Schutzpersonen geben.

Die neue Richtlinie soll am 10. Juli in den Thüringer Staatsanzeiger aufgenommen werden und damit in Kraft treten.

