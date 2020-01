Weniger Leitstellen – Thüringer Innenministerium erhöht Druck

Das Thüringer Innenministerium erhöht bei seinem Bestreben, die Zahl der 13 Rettungsleitstellen im Freistaat deutlich zu reduzieren den Druck. Für die angestrebte Zentralisierung von Leitstellen soll eine finanzielle Unterstützung kommunaler Investitionen in Höhe von 70 Prozent der Planungs-, Bau-, und Technikkosten angeboten werden. Das geht nach Informationen dieser Zeitung aus der geplanten „Förderrichtlinie Leitstellen“ hervor, die den mutmaßlich Beteiligten zugeschickt wurden.

Das Ministerium möchte die Landkreise und kreisfreien Städte bei der „Schaffung leistungsfähigerer und wirtschaftlicherer Leitstellen finanziell und fachlich unterstützen“, erklärt ein Ministeriumssprecher. Favorisiert werde „ein Strukturmodell mit fünf Leitstellenstandorten und einem zusätzlichen Standort für Test- und Lehrzwecke“, erklärt er dieser Zeitung.

Demnach könnten Standorte für die künftigen Rettungsleitstellen in Gera, Jena, Erfurt, Nordhausen und Zella-Mehlis sowie ein weiterer in Westthüringen entstehen. Allerdings sollen sich bisher der Ilmkreis, der Wartburgkreis sowie der Kreis Gotha und die Stadt Eisenach, die über eine gemeinsame Leitstelle verhandeln, noch nicht darauf verständigt haben.

Laut Ministerium erklärten das Eichsfeld und der Unstrut-Hainich-Kreis, ihre eigenen Leitstellen weiter betrieben zu wollen. „Noch nicht klar positioniert“ habe sich der Kreis Weimarer Land. Ende Dezember wurden die politische Verantwortlichen in den Kreisen und kreisfreien Städten vom Innenministerium gebeten, bis Ende Januar verbindlich zu erklären, ob sie sich an dem Projekt beteiligen wollen.

Innenstaatssekretär Udo Götze sprach vor Weihnachten noch davon, dass sich bei der Reform der Rettungsleitstellen keine so starke Zentralisierung abzeichne wie ursprünglich geplant. Er nannte die Zahl neun als mögliches Ergebnis für die Leitstellen, die von den 17 Landkreisen und sechs kreisfreien Städten künftig betrieben werden könnten. Zugleich räumte er ein, dass der Prozess der Abstimmung noch im Fluss sei.

Die Umsetzung des Projekts werde eine Verwaltungsvereinbarung zwischen den Kommunalbehörden und dem Innenministerium regeln, die von den Beteiligten spätestens im Februar unterschrieben werden soll. Erst danach sei klar, wie die künftige Thüringer Leitstellenstruktur aussehen werde, erklärt der Ministeriumssprecher. Für die komplette Umsetzung werde mit sieben bis acht Jahren gerechnet.

Innenminister Georg Maier (SPD) soll Ende Dezember mit einem Schreiben an die betreffenden Kommunalbehörden noch einmal für das Projekt geworben haben. Zugleich stellte er nach Informationen dieser Zeitung klar, dass es nur dann Fördergelder in der angekündigten Höhe vom Land für die Modernisierung der Leitstellen gebe, wenn sich eine „weit überwiegende Zahl“ der Kreise und kreisfreien Städte an den angestrebten Fusionen beteilige.

Die Entscheidung liegt nun bei den kommunalen Behörden. Weit fortgeschritten sind dabei die Kreise und kreisfreien Städte in Ostthüringen. Am 1. Juli wird der Saale-Orla-Kreis die Aufgaben seiner Leitstelle an die in Gera übergeben. Der Kreis Rudolstadt-Saalfeld schließt seine Leitstelle zum 1. Januar 2021 und wird künftig von Jena aus betreut. Damit arbeiten ab kommendem Jahr in Ostthüringen nur noch diese beiden Rettungsleitstellen. Deshalb drängen die Kreise und kreisfreien Städte in Ostthüringen schon jetzt intensiv auf schnelle Förderzusagen des Landes für ihre Region.