Das Land will 2021 insgesamt 76 Millionen Euro für die gut 40 Thüringer Krankenhäuser bereitstellen. Die Landeskrankenhausgesellschaft ist trotzdem nicht mit der Förderung zufrieden.

Werner: 76 Millionen Euro für Investitionen in Thüringer Krankenhäuser

Viele Jahre lang hat war die Krankenhausfinanzierung in Thüringen ein Stiefkind: Für betriebswirtschaftlich notwendige Investitionen im baulichen und technischen Bereich stellte der Freistaat deutlich zu wenig Geld bereit, obwohl die Krankenhausfinanzierung eine Pflichtaufgabe der Länder ist und die Kliniken darauf einen Anspruch haben.

Unter Rot-Rot-Grün hat sich das etwas geändert: Nachdem die Ansätze im Haushalt für die ersten beiden Jahre zunächst bei 50 Millionen Euro stabilisiert wurden – was aus Sicht der Landeskrankenhausgesellschaft Thüringen trotzdem nur ein Drittel der benötigten Summe und damit keineswegs auskömmlich ist –, stellte das Land in den Jahren 2018 und 2019 jeweils 60 Millionen Euro und in diesem Jahr 75 Millionen Euro bereit, darunter 15 Millionen für die Kofinanzierung von Maßnahmen nach dem 2015 verabschiedeten Krankenhausstrukturgesetz des Bundes.

Werner: "Das ist keine Haushaltskosmetik"

Die Förderung im nächsten Jahr wird sich auf demselben Niveau bewegen: Insgesamt 76 Millionen Euro will das Land nach den Worten von Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) für die gut 40 Thüringer Krankenhäuser ausgeben. Sechs Millionen davon sind für pandemiebedingte Investitionen bestimmt und zusätzlich auf Beschluss des Haushalts- und Finanzausschusses eingestellt worden. Ministerin Werner: "Das ist keine Haushaltskosmetik, sondern eine richtige, eine notwendige Reaktion." Die Situation in der Pandemie sei dynamisch, sie verändere sich. Deshalb sei es richtig, zusätzliche Mittel für die Pandemiebekämpfung bereitzustellen.

Aufgestockt werden im Gesundheitsbereich im kommenden Jahr unter anderem auch die Mittel für die Thüringer Geburtshäuser, die 2020 erstmals institutionell gefördert wurden (um 250.000 Euro), und für die Digitalisierung im Gesundheitswesen (um 2,5 Millionen Euro). Die Digitalisierung, betont Heike Werner, folge keinem Selbstzweck, sondern diene – insbesondere im ländlichen Bereich und mit Blick auf eine alternde Gesellschaft – einer besseren Gesundheitsversorgung. Ziel sei, beispielsweise beim digitalen Datenaustausch zwischen Patient, Arzt und Apotheke und bei der Optimierung der Rettungskette durch eine bessere Vernetzung der Rettungsleitstellen voranzukommen.

Ministerin freut sich über zusätzliche Stellen

Weil die Corona-Pandemie noch deutlicher gemacht habe, wie sehr das Ministerium infolge "massiven Stellenabbaus der letzten Jahre" bei der Erfüllung seiner Aufgaben beeinträchtigt wurde, ist die Ministerin nicht nur erleichtert über den von der Landesregierung beschlossenen Verzicht auf die Umsetzung des Stellenabbaukonzepts, wodurch ihrem Haus 42 Stellen auch über das Jahr 2025 hinaus erhalten bleiben.

Werner freut sich auch über zusätzliche Stellen: darunter 40 vor allem in den Bereichen des Krisenmanagements, der Gefahrenabwehr und des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, sieben im Bereich Pflege und zwei für die Reaktivierung der Koordinierungsstelle gegen häusliche Gewalt.