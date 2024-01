Wir Seltsamen

Martin Debes über ein Jahr zum Fürchten.

Jetzt ist also dieses 2024 da, und es wäre ein trefflicher Anlass, um meinem notorischen Kulturpessimismus zu frönen. Schließlich lässt sich präzise vorstellen, was uns nach den Wahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg, aber auch in Europa und den verrückt gewordenen USA droht. Und da habe ich noch nicht von der Lage in der Ukraine oder im sogenannten Nahen Osten gesprochen.

Ein Jahr zum Fürchten hat also begonnen – und gewiss auch wieder ein Jahr des gegenseitigen Missverstehens. Da ist zum Beispiel die altbewährte, von klebrigen Vorurteilen behaftete Frage, die uns durch 2024 begleiten wird, von Mitte Januar, wenn im Saale-Orla-Kreis die erste Landratsstichwahl zwischen CDU und AfD dräut, über die Kommunal- und Europawahlen im Frühjahr bis zu den Landtagswahlen im September. Sie lautet: Warum bloß sind diese Ossis so seltsam?

Dabei bleibt die Antwort darauf leider komplexer als die Feststellung, dass hierzulande, je nachdem, vor allem Nazis wohnen oder die letzten deutschen Patrioten. Und zu dieser Komplexität gehört etwa die unbestreitbare Tatsache, dass fast alle Menschen, die sich an der Spitze der Thüringer Parteilisten zu Wahl stellen, in der alten Bundesrepublik sozialisiert wurden.

Bodo Ramelow zog mit 34 Jahren erstmals in die Gegend, die damals noch DDR hieß. Björn Höcke war 38, Georg Maier 48, Thomas Kemmerich 35 und Bernhard Stengele 49. Jetzt wollen sie als Spitzenkandidaten von Linke, AfD, SPD, FDP und Grüne antreten. Nur der CDU-Möchtegern-Ministerpräsident Mario Voigt und die grüne Co-Spitzenkandidatin Madeleine Henfling, die übrigens die einzige Bewerberin ist, stammen aus Thüringen.

Nun, das stimmt, hat Thüringen stets von Zuwanderung profitiert. Bis auf Bach waren fast alle, denen hier Denkmäler und Museen gewidmet wurden, nichts anderes als Zugereiste. Es wäre borniert und auch dumm, dies nicht sehen zu wollen.

Aber es wäre ebenso borniert und zumindest nicht sonderlich überlegt, die Kritik an der Übermacht westdeutsch sozialisierter Männer bei einer ostdeutschen Landtagswahl einfach wegzuwischen. Denn es geht dabei nicht um provinziellen Pseudopatriotismus oder gar binnendeutsche Fremdenfeindlichkeit. Es geht um den Kern dessen, was etwas unglücklich als „innere Einheit“ bezeichnet wird. Es geht um die oben gestellte Frage.

Aber dafür muss man sich ernsthaft darauf einlassen, eine andere Perspektive einzunehmen – oder sie doch zumindest anzunehmen. Wie schwer dies fällt, zeigt Georg Maier. Er kann sich jedenfalls ausführlich darüber beschweren, warum er nicht endlich, endlich von den Hiesigen als Hiesiger anerkannt wird, obwohl er doch, zwischenzeitlich zumindest, gar nach Friedrichroda gezogen war! Er wirkt dabei gelegentlich so, als sei er, der Westdeutsche, der wahre Diskriminierte.

Oder Antje Tillmann. Als ich jüngst bei dem sozialen Netzwerk, das mal Twitter hieß, auf die Herkunft und Sozialisierung der meisten Spitzenkandidaten verwies, reagierte die Erfurter Bundestagsabgeordnete ziemlich angefasst. Sie habe „deutlich weniger gemeinsame Geschichte mit Bayern oder Hamburgern als mit Thüringern“, schrieb sie.

Dieser Satz fasst ein zentrales westöstliches Missverständnis gut zusammen. Denn es geht eben nicht darum, wen Antje Tillmann kennt. Es geht darum, dass sie, die in Nordrhein-Westfalen aufwuchs und studierte, keine Erfahrungen in der DDR sammeln musste – und dass sie auch eben danach, als sie hierherkam, alles aus der Perspektive eines westdeutsch geprägten Menschen erfuhr. Von Privilegien, Buschzulagen, Netzwerken, Abschlüssen und dem Nicht-rechtfertigen-Müssen für die eigene Vergangenheit rede ich da gar nicht erst.

Bodo Ramelow hat das übrigens begriffen. Obwohl er das ostdeutsche Klagelied besser als viele Ostdeutsche singen kann und inzwischen oft genug selbst Adressat von Westplaining wurde, würde er sich nie anmaßen, eine wirkliche Ahnung davon zu haben, wie es sich anfühlt, ostdeutsch in einer westdeutsch dominierten Gesellschaft zu sein. Als Legastheniker aus einer armen Familie besitzt er ausreichend eigene Erfahrungen der Zurücksetzung.

Zu verstehen, dass man zuweilen nicht alles verstehen kann, anstatt ostdeutsche Demütigungen als identitätspolitische Befindlichkeiten kleinzureden: Das wäre gelebter Respekt.