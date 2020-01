Workshops zur Demokratiebildung in den Thüringer Gefängnissen

Haftstrafen allein führen Straftäter zumeist nicht auf den Weg der Rechtschaffenheit zurück. Deshalb bieten Gefängnisse für Häftlinge beispielsweise Workshops an, in denen sie ihre Weltbilder und Denkschablonen hinterfragen sollen, um auf Widersprüche darin aufmerksam zu werden.

Der Jenaer Verein „Drudel 11“ arbeitet seit Jahren mit Gefängnisinsassen. Ende 2019 lief das Pilotprojekt zur Deradikalisierung im Strafvollzug aus. Inzwischen sei die Fortführung beschlossen worden, es könne weiter mit den Häftlingen gearbeitet werden, sagte Projektleiterin Alexandra Göpel dieser Zeitung. Allerdings habe sich das Projekt gewandelt, sei kleiner geworden.

Inzwischen würden für die Häftlinge verstärkt Workshops angeboten. „Einer der Schwerpunkte ist Demokratiebildung.“ Dazu gehöre auch, entsprechendes Verhalten, wie das Klären von Problemen in Gesprächen, zu praktizieren. In der Jugendstrafanstalt Arnstadt seien pro Monat zwei Workshops geplant. Weitere zwölf würden in den anderen vier Thüringer Gefängnissen organisiert.

Gefangene nehmen Angebote zum Ausstieg aus ihrer Szene an

Es gebe leider keine Möglichkeit mehr, die Angehörigen der Gefangenen in die Arbeit mit einzubeziehen, erklärt Alexandra Göpel. Zudem sei das bisher erfolgreiche Einzelgesprächsprogramm zur Deradikalisierung nur noch in wenigen Fällen möglich.

Dafür hatte der Verein in den vergangenen Jahren spezielle Strategien entwickelt, um auf radikalisierte Personen einzugehen. Mehrfach hätten Gefangene auch Angebote zum Ausstieg aus ihrer Szene angenommen.

Konnten sich bisher knapp vier Mitarbeiter um das Programm kümmern, werden es künftig nur noch zwei sein, betont die Chefin. Neben den Workshops und Schulungen für Justizvollzugsbedienstete und Beschäftigen der Straffälligenhilfe, müssten die Mitarbeiter auch noch die Verwaltungsarbeit stemmen.

Ungelöst ist weiterhin das Problem der Altersgrenze. Denn es darf nur noch mit Gefangenen gearbeitet werden, die nicht älter als 27 Jahre sind. Bereits im Vorjahr hatten der Verein Drudel 11 aber auch die Straffälligenhilfe und ein Gefängnischef eine Ausweitung gefordert. Das zuständige Justizministerium verweist dabei aber auf den Bund, der die Fördergelder mit dieser Altersgrenze verknüpft habe.