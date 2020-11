Kein Abschluss: Zahl der Schulabbrecher in Thüringen leicht gesunken

Die Zahl der Schulabbrecher in Thüringen ist leicht zurückgegangen. So sank der Statistik des Bildungsministeriums zufolge die Zahl gegenüber dem Vorjahr um 1,4 Punkte auf 7,5 Prozent. Damit verließen im Schuljahr 2019/20 von den insgesamt 16.990 Absolventen 1269 die Schule ohne Abschluss.

Besonders deutlich ist der Rückgang an Regelschulen (von 10,5 Prozent auf 7,9 Prozent) und Gemeinschaftsschulen (10,1 Prozent auf 7,6 Prozent). Hier gingen 593 beziehungsweise 156 Schüler ohne Abschluss ab.

Gymnasien verzeichnen niedrigste Abbrecherquote

„Der Rückgang der Schülerinnen und Schüler, die die Schulen ohne einen Abschluss verlassen haben, ist nicht nur sehr erfreulich, sondern vor allem Ergebnis intensiver Anstrengungen“, sagte Bildungsminister Helmut Holter (Linke) dieser Zeitung. Aber jede Schülerin, jeder Schüler, der die Schule ohne Abschluss verlasse, sei einer zuviel. „Wir werden in diesem Bereich nicht nachlassen und mit einer neu gegründeten Arbeitsgruppe das Thema ‘Schulerfolg’ weiter vorantreiben“, betonte er.

Besonders hoch bleibt die Quote der Schüler ohne regulären Abschluss an den Förderschulen. Sie lag im vergangenen Schuljahr bei 63,7 Prozent, was 473 Schülern entsprach. Ein minimales Minus von 0,6 Punkten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die mit Abstand niedrigste Quote bei Abbrechern haben die Gymnasien zu verzeichnen, sie lag konstant bei 0,1 Prozent (fünf Schüler). An Gesamtschulen oder sonstigen Schulen warfen 6,2 Prozent (49 Schüler) vor dem Abschluss das Handtuch.

46 Schulen erhalten gezielt Unterstützung

Bei den Schülern mit Migrationshintergrund blieben 247 ohne Abschluss, darunter 186 Regelschüler.

46 Regel- und Gemeinschaftsschulen, bei denen der Anteil der Schüler ohne Abschluss in den vergangenen Jahren mit durchschnittlich mehr als 10 Prozent besonders hoch war, erhielten nach Ministeriumsangaben im Zuge einer europäischen Schulförderrichtlinie seit 2015 gezielt Unterstützung.

