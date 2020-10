Die CDU-Landtagsfraktion kritisiert Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) scharf für ihren Vorstoß, die Aussaat von Blühflächen auf von Feldmäusen geschädigten Rapsflächen zu fördern.

„Das ist die nächste ideologische Nebelkerze aus dem Thüringer Umweltministerium“, sagt Marcus Malsch, landwirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion. Es komme schon fast einem Schildbürgerstreich nahe, die Überpopulation von Feldmäusen auf den Feldern zu bekämpfen, indem einfach die Felder abgeschafft werden. Umweltministerin Siegesmund habe den Bezug zur Landwirtschaft völlig verloren, sagt Malsch.

962 Euro Prämie pro Hektar

Am Wochenende hatte die Ministerin die Prämie angekündigt. Von Feldmäusen gebeutelte Rapsbauern erhalten für die Aussaat von Blühflächen 962 Euro pro Hektar – als Unterstützung für die betroffenen Betriebe. „Gleichzeitig schaffen wir einen Mehrwert für alle – denn mehr Blühflächen in der Ackerbauregion sind gut für Insekten, Feldhamster und Feldvögel. Wir stärken so die Artenvielfalt“, sagte Siegesmund.

„Der Haken dabei ist nur: Das Programm verringert die Anzahl der Mäuse je Hektar Feldfläche überhaupt nicht. Stattdessen werden die traditionellen Fruchtfolgen in der Landwirtschaft durcheinander gebracht und die Felder in ertraglose Flächen umgewandelt“, sagt Malsch. Zugleich würden die Lebensbedingungen der streng geschützten Feldhamster weiter erschwert. „Es sind Feld- und keine Wiesenhamster“, sagt Malsch. Die Tiere haben ihren Lebensraum bevorzugt auf den Äckern, wo die Mäuse auch weiterhin bekämpft werden müssen.

CDU will Mäuse vergiften

Die CDU spricht sich dafür aus, die Mäuse zu vergiften, indem eine kleine Menge Gift vom Landwirt direkt als Köder in die Mäuselöcher eingebracht wird. Dagegen hatte sich Ministerin Siegesmund geweigert und lange mit Landwirtschaftsminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) gestritten. „Nun sind die Einkommensverluste für die Landwirte da. Also erfindet die Landesregierung ein untaugliches Kompensationsprogramm“, sagt Malsch, der bezweifelt, dass die zur Finanzierung herangezogenen Bundesmittel für den Insektenschutz auf eine solche Weise überhaupt eingesetzt werden dürfen.