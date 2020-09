Schleizer Krankenhaus gerettet: So soll es weitergehen

„Ab morgen wird sich das Kreiskrankenhaus Schleiz finanziell selbst tragen“, erklärte am Montagvormittag Aufsichtsratsvorsitzende und Greizer Landrätin Martina Schweinsburg (CDU). Vor vier Wochen habe man dem Gesundheitsministerium in Erfurt ein Konzept vorgelegt und Ende vergangene Woche das entsprechende Okay dafür erhalten. „Das Kreiskrankenhaus bleibt erhalten, von einer Schließung war nie die Rede“, betont Schweinsburg. Das sind die Pläne für das Schleizer Krankenhaus.