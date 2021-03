Ein Airbus A 330 der spanischen Fluggesellschaft Wamos Air landete auf dem Flughafen Erfurt - Weimar. Das Großraumflugzeug kam per Direktflug aus Guangzhou in China mit einer Lieferung von mehr als 2 Millione FFP2-Masken. (Archiv-Foto)

Zwei Millionen Coronatests landen in Erfurt

Erfurt Nach den Schutzmasken bringen Express-Frachtflieger jetzt Coronatests zum Flughafen Erfurt-Weimar.

Nachdem in den zurückliegenden Monaten regelmäßig große Frachtmaschinen mit Schutzmasken und -ausrüstung an Bord am Flughafen Erfurt-Weimar gelandet sind, folgen jetzt Maschinen, die Coronatests nach Deutschland bringen.

Heute wird der erste Flieger mit Test-Kits, ein Großraumflugzeug vom Typ Boeing 757-200 der russischen Fluggesellschaft „Erofey“ am Thüringer Flughafen erwartet. Bei der Ladung handelt es sich um 480.000 Corona-Tests mit einem Gewicht von rund 20 Tonnen. Weitere Frachtflugzeuge der Airline mit gleicher Ladung sind bereits für den 28.03, den 01.04. und den 02.04. in Erfurt angemeldet.

Insgesamt werden demnach fast 2 Millionen Tests über den Flughafen Erfurt-Weimar geliefert. sagazu: „Wir freuen uns, dass wir als Landesflughafen des Freistaates Thüringen nun auch bei der Logistik der Corona-Tests einen wichtigen Beitrag für die Bekämpfung der Pandemie in ganz Deutschland leisten können“, sagt Flughafenchef Gerd Stöwer. Der Airport entwickele sich immer mehr zu einem zentralen Umschlagpunkt für Express- und Sonderluftfracht in Deutschland. Speditionen aus Hessen und anderen Bundesländern nutzen den Flughafen in Erfurt.