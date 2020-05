Berlin/Erfurt. Ist die Auflösung des „Flügels“ tatsächlich erfolgt? Der AfD-Bundesvorstand will die Umsetzung in zwei Wochen überprüfen.

Zweifel an Auflösung des AfD-Flügels

Der AfD-Bundesvorstand will in zwei Wochen überprüfen, ob die für diese Woche Donnerstag angekündigte Auflösung des „Flügels“ tatsächlich erfolgt ist. Das Thema werde auf der nächsten Vorstandssitzung am 15. Mai besprochen, sagte AfD-Sprecher Bastian Behrens.

Der Parteivorstand hatte die Auflösung bis zum 30. April verlangt. Verfassungsschützer sowie Vertreter von Linken und FDP halten den formalen Status des „Flügels“ allerdings für nebensächlich. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte den „Flügel“ Mitte März als rechtsextrem eingestuft und unter Beobachtung gestellt. Eine Woche später fasste der AfD-Bundesvorstand einen Beschluss, in dem die Auflösung des „Flügels“ bis Ende April verlangt wurde.

In der Folge sorgten Äußerungen führender „Flügel“-Vertreter zunächst für Verwirrung. Die beiden Köpfe der Gruppierung, der Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke und sein Brandenburger Kollege Andreas Kalbitz, formulierten schließlich eine Aufforderung an jene, „die sich der Interessensgemeinschaft angehörig fühlen“, bis zum 30. April ihre Aktivitäten in diesem Rahmen einzustellen. Behrens sagte dazu am Donnerstag, der Bundesvorstand werde sich auf der nächsten Sitzung im Mai anschauen, ob der Beschluss vom März umgesetzt worden sei. Es sei eine neuerliche Beschlussfassung zu dem Thema geplant.

Der parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion, Jan Korte, misst dem wenig Bedeutung bei. „Rassismus und Menschenverachtung sind überall in der AfD verbreitet“, sagte er. „Wenn die faschistische Politik des ,Flügels‘ mittlerweile in der ganzen AfD angekommen ist, dann kann man dessen Auflösung nur als offensichtliches Täuschungsmanöver der Partei verstehen.“ Ähnlich sieht das FDP-Innenexperte Benjamin Strasser: „Die Forderung nach einer Selbstauflösung des ,Flügels‘ ist ein scheinheiliges Ablenkungsmanöver der AfD.“ Die Gruppierung steuere „ganz offenkundig“ weite Teile der Gesamtpartei und besetze zunehmend Führungspositionen innerhalb der AfD. „Die Strategie lautet also ganz offensichtlich: Raider heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nix“, urteilte Strasser. „Statt dieses billigen Tricks müssen sämtliche Anhänger und Führungspersonen des vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften Flügels aus der AfD ausgeschlossen werden.“ Ansonsten bleibe diese eine rechtsextreme Partei.

Auch der Präsident des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz, Stephan Kramer, sagte dem MDR, die angekündigte Selbstauflösung sei „als Versuch einer Verschleierung der weiterhin bestehenden demokratiefeindlichen Bestrebungen, sozusagen als bewusste taktische ,Nebelkerze‘, zu bewerten“. Er wies darauf hin, dass zahlreiche „Flügel“-Protagonisten „nach wie vor großen Einfluss innerhalb der AfD“ hätten.

AfD-Landeschef Höcke hatte in einem am Wochenende auf YouTube veröffentlichten Video des „Flügels“ gesagt, die Gruppierung werde nun „langsam Vergangenheit“. Er hatte dabei von einer Erfolgsgeschichte gesprochen, „die zwar jetzt formal abgeschlossen wird, die aber in gewisser Weise weitergeschrieben wird, weil der Geist des ,Flügels‘ natürlich in der Partei bleiben wird“.