Poster statt Preisgeld: Integrationspreis für alle Bewerber

Der Thüringer Integrationspreis ist in diesem Jahr erstmals an alle Bewerber-Projekte vergeben worden. Die Thüringer Integrationsbeauftragte Mirjam Kruppa übergab als Preis ein Wimmelbild, auf dem sich alle Projekte und alle Beteiligten wiederfinden.

Keine Verlierer: Alle rund 150 Bewerber sind in diesem Jahr zu Gewinnern des Thüringer Integrationspreises erklärt worden. „Integration ist ein Gewinn für alle. Wer sich dafür einsetzt, hat einen Hauptpreis verdient“, teilte Thüringens Beauftragte für Integration, Migration und Flüchtlinge, Mirjam Kruppa, am Mittwoch in Erfurt mit.

Statt einzelne Vereine oder Initiativen mit Preisgeldern zu würdigen, wie es in den vergangenen Jahren der Fall war, wurde das Engagement der Bewerber dieses Mal in einem sogenannten Wimmelbild festgehalten. „Dieses Bild überreiche ich als Dank, Auszeichnung und Aushängeschild all denjenigen, die sich für Integration in Thüringen einsetzen“, sagte Kruppa.

Jeder Gewinner erhält ein Poster. Die an den Stil von Comics erinnernde Darstellung bildet die Arbeit der Organisationen ab. Integrationsfeste, Sprachunterricht und vieles anderes ist zu sehen. Kruppa zufolge war die Reaktion der Preisträger positiv. Zur finanziellen Unterstützung ihrer Arbeit könnten die Vereine Förderanträge stellen.