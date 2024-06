Erfurt. Am Donnerstag, 6. Juni 2024, beantworten erfahrene Mediziner die Fragen unserer Leser zum Thema Hypertonie.

Fast jeder Dritte ist in Deutschland von Bluthochdruck betroffen, von den über 60-Jährigen sogar jeder Zweite – und die Zahl der Betroffenen steigt stetig, warnt Reinhardt Fünfstück, Regionalbeauftragter der Deutschen Hochdruckliga.

Männer seien häufiger von Hypertonie betroffen als Frauen, so der langjährige Ärztliche Direktor des Klinikums Weimar. Dauerhafter Bluthochdruck ist gefährlich: Die Hälfte aller Schlaganfälle und Herzinfarkte geht auf das Konto von Bluthochdruck. Auch für chronische Herz- und Nierenerkrankungen ist er ein großer Risikofaktor. Zudem trägt ein gesunder Blutdruck dazu bei, bis ins hohe Alter körperlich und geistig fit zu bleiben.

Doch welcher Blutdruck ist der richtige? Was bedeuten die beiden Werte – und welcher ist wichtiger? Woran erkenne ich einen zu hohen Blutdruck? Was kann ich dagegen tun – zusätzlich zu Pillen und Tabletten? Diese und viele andere Fragen zum Thema beantworten Experten bei unserem Telefonforum zum Thema Bluthochdruck am Donnerstag, 6. Juni 2024. Von 10 bis 12 Uhr erreichen Sie unter:

0361 / 227 5801 Reinhard Fünfstück

0361 / 227 5802 Antje Masri-Zada, Kardiologin aus Gera

0361 / 227 5803 Harald Lapp, Chefarzt der Klinik für Kardiologie an der Zentralklinik Bad Berka.