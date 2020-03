Recherchen über sowjetische Internierungslager - „Jetzt kann ich endlich darüber reden“

Erfurt. Es ist ein dicker Ordner voller Leserbriefe. Geschrieben wurden sie Anfang 1990. Vorausgegangen waren Veröffentlichungen in der Thüringer Allgemeinen über das sowjetische Internierungslager auf dem Ettersberg. Unter der Überschrift „Zumutbare Wahrheiten. Internierungslager Buchenwald 1945-1950 – Recht oder Rache?“ beschäftigte sich die Zeitung erstmals mit der verschwiegenen Geschichte der Nachkriegslager.

Nahezu täglich fielen damals alte DDR-Verbote. Zeitungen enthüllten Vetternwirtschaft, Amtsmissbrauch oder geheime Waffenlager. Betroffene berichteten offen von Haft und Verfolgung. Die Gedenkstätte Buchenwald blieb davon nicht ausgenommen. „Was immer verhinderte, dass den Fragen nachgegangen wurde – die Wahrheit ist den Menschen zumutbar“, war zu lesen. In ganz Deutschland berichteten Medien über den längst fälligen Tabubruch in Thüringen.

Denen, die sich damals aus ganz Deutschland an die Redaktion wandten, war die Befreiung anzumerken. Manche kannten das Lager aus eigenem Erleben, andere schrieben als Angehörige von Internierten. Die Erinnerungen trugen sie seit Jahren mit sich und brachen nun erstmals ihr Schweigen.

„Endlich kann ich darüber reden...“

Die Briefe begannen mit Sätzen wie „Auch meine Familie gehört zu den Betroffenen...“ oder „Endlich kann ich darüber reden...“. „Sollte es wirklich wahr sein, dass ein weiterer geschichtlicher weißer Fleck auf deutschem Boden nun aufgeklärt werden wird?“ fragte ein Mann, dessen Vater 1945 mit vielen anderen aus Ichtershausen bei Erfurt abgeholt wurde und nicht aus Buchenwald zurückkehrte.

In der Gedenkstätte wusste man zu diesem Zeitpunkt nur zu sagen, dass in den hermetisch abgeriegelten Speziallagern der Russen fragwürdige Zustände herrschten, die Tausende Insassen nicht überlebten. Menschliche Knochen im Wald nördlich der Gedenkstätte ließen sich zwar den Massengräbern der Internierten zuordnen. Die Forschungen aber standen erst am Anfang.

Umso aufschlussreicher waren die Leserbriefe der Überlebenden und Hinterbliebenen. Teils über mehrere Seiten schilderten sie Verhaftungen und Lageralltag, Hunger, Isolation, Krankheit und Tod. Oft waren die Insassen nach Denunziationen von zu Hause oder von der Arbeitsstelle abgeholt oder aber auf der Straße in ein Auto gezerrt worden.

Von vielen Verschwundenen fehlte Anfang 1990 noch immer jedes Lebenszeichen

Von vielen so Verschwundenen fehlte Anfang 1990 noch immer jedes Lebenszeichen. Eine Frau aus Dankmarshausen, die ihren Vater nie wiedersah, formulierte ihre Hoffnung mit den Worten: „Es liegt mir am Herzen zu erfahren, ob mein Vater wirklich in Buchenwald zu Tode gekommen ist oder auch verschleppt wurde. Ich hoffe, dass vielleicht in naher Zukunft Einblick in die Akten gewährt werden kann.“

Tatsächlich präsentierte Peter-Michael Diestel, damals Innenminister der Noch-DDR, bei einer Pressekonferenz im Sommer 1990 erstmals Dokumente aus russischen Archiven und die Zahl von über 7000 Toten im Nachkriegslager Buchenwald. Eine eigene Forschungsstelle in der Gedenkstätte rekonstruierte in den folgenden Jahren auch mithilfe von Zeitzeugen die Lagergeschichte.

In Weimar nahm sich die Initiativgruppe Buchenwald der Belange der Betroffenen an. Seit 1999 erinnert ein neues Museum an die doppelte Lagergeschichte von Buchenwald, dort gibt es auch ein Totenbuch. Die Erinnerungen vom Frühjahr 1990 bleiben ein ergreifendes Zeugnis der Wahrheitssuche in der Nachwendezeit.