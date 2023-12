Beinahe überrollt: 18-Jähriger rettet betrunkenen Mann aus dem Altenburger Land

Göttingen In Göttingen kam es in der Nacht zu Dienstag fast zu einer Tragödie. Ein junger Mann handelte jedoch geistesgegenwärtig und rettete einem 55-Jährigen das Leben.

Rettung in letzter Sekunde. Am Bahnhof in Göttingen kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag zu einer dramatischen Szene. Ein 18-Jähriger rettete einem hilflos wirkenden Mann das Leben. Die gute Tat wurde von einer Videokamera aufgezeichnet.

Der 55-Jährige aus dem Altenburger Land schwankte gegen halb 1 über den Bahnsteig, bis er das Gleichgewicht verlor und auf die Gleise fiel. Es gelang ihm nicht, sich selbstständig aus seiner misslichen Lage zu befreien. Wie die Polizei mitteilte, reagierte ein 18-Jähriger aus Rüsselsheim sofort uns sprang ohne zu zögern auf die Gleise. Aus der Ferne nahte bereits ein Güterzug heran.

Nur wenige Sekunden vor der Durchfahrt des Zuges, gelang es dem 18-Jährigen den betrunkenen Mann zurück auf den Bahnsteig zu ziehen und ihn somit aus der lebensgefährlichen Situation zu befreien. Eine Kamera zeichnete das Geschehen auf.

Der Mann wurde anschließend medizinisch versorgt.

