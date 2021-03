1,3 Millionen Euro für das Gasnetz in der Region Apolda

In Oberndorf verlegt die Firma Rohrtleitungsbau Wilhelm Krebs im Auftrag der ENA gerade neue Gasleitungen und Hausanschlüsse. Im Vordergrund schiebt Michael Sander abwechselnd Schutzrohre für die Gasleitung in den Hohlraum oder verlängert diesen durch das Einführen der so genannten Erdrakete.

Es summt, brummt und pocht dieser Tage An dem Bienengarten in Oberndorf. Bienenfleißig arbeitet hier der Kompressor, den die Mitarbeiter der Reisdorfer Firma Rohrleitungsbau Wilhelm Krebs aufgebaut hat. Im Erdboden wird eine so genannte Erdrakete vom Hauptrohr bis zum neuen Hausanschluss getrieben. So muss nicht der Vorgarten des künftigen Gaskunden umgegraben werden, was auch noch Zeit und Geld spart.