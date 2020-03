100-jähriges Ensemble erhält dringende Frischzellenkur

Eine grundhafte Sanierung steht demnächst im Haus II des an. Das Eckgebäude an Stobraer Straße und Burkhardtstraße gehört zum Grundensemble des historischen Komplexes in Apoldas Südosten und kann auf eine über 100-Jährige Geschichte zurück blicken. Insgesamt 5 Millionen Euro will die Stiftung in die Baumaßnahme investieren, die noch im März beginnen soll. Kein Pappenstiel, schließlich wurden bereits in der Vergangenheit große Summen in weitere Sanierungsmaßnahmen der Stiftung gesteckt. Erst 2018 eröffnete der neue Erweiterungsbau im hinteren Teil des Areals.

Notwendig wird die Baumaßnahme vor allem wegen der fast schon musealen Haustechnik und einer neuen Aufteilung im Inneren des Hauses. Hier lag bei Planern und Architekten die Latte besonders hoch, schließlich gilt es die heutigen Standards in einer Kubatur von 1908 unterzubringen. „Wir wollen das Gebäude im wahrsten Sinne des Wortes aus seinem Dornröschenschlaf holen und es für die künftige Nutzung ertüchtigen“, erklärt Stephan Müller-Leddin, Geschäftsführer der Stiftung Carolinenheim.

Dabei stand zu Beginn der Planung 2017 gar nicht fest, ob das Gebäude überhaupt erhalten werden kann. So wurde sogar von einem Abriss gesprochen. Am Ende fühlte sich die Stiftung allerdings vor allem ihrer Tradition verpflichtet und bekannte sich zum Erhalt, um das Gebäude in seiner vollen Schönheit zu bewahren. Schließlich bildet es einen prägenden Blick im Stadtquartier und ist dort kaum wegzudenken.

Aus diesem Grund soll auch die typische Klinkerfassade erhalten bleiben. Hinter dieser wird ein grundhaft neues Innenleben entstehen. Der zu DDR-Zeiten angebaute Fahrstuhltrakt in Richtung Stammhaus wird im Zuge der Maßnahme gänzlich zurückgebaut, so dass der ursprüngliche Gebäudegrundriss an dieser Stelle wieder hergestellt wird. Über die künftige Nutzung des Hauses will man erst nach der Fertigstellung in eineinhalb bis zwei Jahren endgültig entschieden haben. Deshalb setzt man bei der Gestaltung auf ein flexibles Nutzungskonzept. Heißt: Die Räumlichkeiten können später für den entsprechenden Bedarf angepasst werden. Laut Müller-Leddin könnte beispielsweise im Haus II betreutes Wohnen angeboten werden, aber auch eine stationäre Nutzung im Bereich Demenzbetreuung oder Palliativpflege mit rund 25 Plätzen wäre vorstellbar. Am Ende entscheiden darüber die aktuelle Marktlage und der Bedarf.

In Vorbereitung auf die Baumaßnahme wurde das Haus in jüngster Vergangenheit bereits leergezogen. Insgesamt 16 Bewohner im heilpädagogischen Förderbereich (Menschen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen, A.d.R.) wurden in anderen Teilen des Carolinenheims untergebracht.

Mit der Sanierung will sich die Stiftung auch für die Zukunft rüsten. „Perspektivisch soll rund um das Carolinenheim ein Campus entstehen, der für Pflege, Betreuung und Dienstleistungsangebote steht“, gibt Geschäftsführer Müller-Leddin einen Ausblick. Schon heute gibt es öffentlich zugängliche Angebote wie etwa eine Physiotherapie oder eine Ergotherapie. Laut Stiftung sind zudem bereits eine öffentliche Gastronomie und weitere Angebote im Gespräch.

Derzeit arbeiten rund 150 Mitarbeiter im Carolinenheim, die sich um rund 100 Menschen in der intensiven Altenpflege sowie 48 Menschen in betreuten Wohneinheiten kümmern. Hinzu kommt die Tagespflege mit 25 Plätzen, der Eingliederungshilfebereich mit 64 Plätzen, eine ambulante Wohngemeinschaft und die Seniorentagesstätte mit zusammen 50 Plätzen. Obwohl die Stiftung schon jetzt auf eine sehr gute Bewertung beim Medizinischen Dienst der Krankenkassen verweisen kann, so Müller-Leddin, will man auch Zukunft die Einrichtung qualitativ weiterentwickeln.