127 Personen im Weimarer Land coronapositiv

Apolda. 13 neue Corona-Fälle meldet das Gesundheitsamt Weimarer Land mit Stand vom 14. November.

13 weitere, positiv getestete Personen verzeichnet das Gesundheitsamt des Weimarer Landes mit Stand vom 14. November. Damit sind im Kreisgebiet offiziell 127 Personen coronapositiv. Nach Auskunft des Robert-Koch-Institutes wurden in den vergangenen sieben Tagen 85 Infektionen festgestellt, womit der Inzidenzwert bei 103,5 liegt. Zwölf Personen sind derzeit in stationärer Behandlung. An oder mit Corona starben bisher 146 Bürger. Seit Beginn der Pandemie wurden 32.140 Fälle amtlich festgestellt.