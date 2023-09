14-Jähriger beschießt in Apolda Schüler und Lehrer mit Softairpistole

Apolda. An einer Schule in Apolda wurden Schüler und ein Lehrer von einem Jugendlichen mit einer Softairpistole beschossen. Die Polizei stellte den Jugendlichen.

In ihrer Hofpause wurden am Mittwoch in Apolda mehrere Schüler und ein Lehrer von einem 14-jährigen Jungen mit einer Softair-Pistole beschossen. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, sei der 14-Jährige selbst kein Schüler der betroffenen Regelschule gewesen und habe das Schulgelände nicht betreten.

Über den Zaun des Schulhofes beschoss er insgesamt sechs Schüler und einen Lehrer. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Der minderjährige Täter konnte kurz darauf von der Polizei gestellt und seine Pistole beschlagnahmt werden. Gegen den Jungen wurde Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz erstattet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.