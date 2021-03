15 Corona-Neuerkrankungen im Weimarer Land

Weimarer Land. Mit Stand Sonntag, 10 Uhr, meldet das Gesundheitsamt 15 Corona-Neuerkrankungen. Aktivkrank sind damit 187 Personen. Am Samstag waren 13 Neuerkrankungen gemeldet worden. 3 Personen werden stationär behandelt. 55 Personen verstarben bisher an oder mit Corona. In sieben Tagen gab‘s 101 Neuerkrankungen: Inzidenzwert 122,9. Insgesamt 253 Kontaktpersonen sind in Quarantäne, 115 Reiserückkehrer in Absonderung. Krankheitsfälle bislang: 2719, als genesen gelten 2477 Personen.