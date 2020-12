15 neue Corona-Fälle im Weimarer Land

Insgesamt 15 Corona-Neuinfektionen meldet das Gesundheitsamt des Landkreises Weimarer Land mit Stand Montagnachmittag, 16.30 Uhr. Damit sind aktuell 264 Personen infiziert. 142 von diesen sind Frauen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Innerhalb der vergangenen sieben Tage gab es 166 Neuinfektionen. Der Inzidenzwert liegt damit bei 202,4.

In stationärer Behandlung sind momentan sieben Bürger, zwei mehr als am Wochenende gemeldet.

Neun Personen sind bisher mit oder an einer Corona-Infektion verstorben. Derzeit sind 282 Kontaktpersonen in Quarantäne. Obendrein befinden sich 108 Reiserückkehrer in häuslicher Absonderung.

Seit Beginn der Pandemie wurden aufsummiert 998 Infektionsfälle registriert. 725 Personen gelten als genesen.

Derzeit gibt es in 52 Orten des Weimarer Landes Corona-Infizierte. Die Spitzenreiter nach Betroffenen sind: Apolda (53), Blankenhain (31), Bad Berka (27), Kranichfeld (22) und Bad Sulza mit 15. Im Landkreis Weimarer Land leben etwa 82.000 Menschen. red