18-Jährige kann entkommen: Polizei sucht Sexualstraftäter in Apolda

Apolda. In Apolda wurde eine 18-Jährige Opfer eines sexuellen Übergriffs. Die Polizei sucht nun nach dem Täter und Zeugen des Vorfalls.

In der Nacht von Samstag zu Sonntag wurde eine 18-Jährige in Apolda sexuell belästigt. Wie die Polizei informierte, habe der bisher Unbekannte das Mädchen an der Marktpassage zunächst geschubst, festgehalten und mehrfach an den Brüsten berührt. Trotz mehrfacher Aufforderung durch die 18-Jährige, sie in Ruhe zu lassen, ließ der Mann erst nach Einschreiten eines Passanten von der jungen Frau ab und flüchtete.

Der ungefähr 1,75 Meter große Mann habe ein schwarzes Basecap, ein schwarzes Adidas-T-Shirt mit weißen Streifen an der Seite, eine schwarze kurze Hose und schwarze Turnschuhe getragen. Er soll er dunkle Augen und kurze schwarze Haare, sowie gebrochen Deutsch gesprochen haben. Neben dem Sexualsträftäter sucht die Polizei auch Zeugen des Vorfalls.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

