2,7 Millionen Euro für Sanierung von Apoldaer Wohnungen

Im Auftrag der AWG führt Chris Siebenhüner, Elektrofachkraft bei der VB Elektrotechnik, in einem Wohnblock am Ernst-Thälmann-Ring in Apolda gerade Arbeiten durch.

Guter und vor allem bezahlbarer Wohnraum ­-- das ist das Credo einer Genossenschaft. So auch bei der Apoldaer Wohnungsbaugenossenschaft (AWG). Dort sind seit 25 Jahren die Kaltmieten konstant geblieben. Allgemein üblich sei es, dass Vermieter in regelmäßigen Abständen Mieterhöhungen vornehmen, sagt Vorstand Matthias Reimann. Aufgrund der Preisentwicklungen der vergangenen Jahre habe man sich nun entschlossen, einen Teil der gestiegenen Kosten an die Mieter weiterzugeben. Mit einer Anpassung der Kaltmieten um zehn Prozent bleibe man aber unter dem, was eigentlich möglich wäre.