2020 als Jahr mit Fluch und Segen für Tierheim Apolda

Diese junge und schwer am Fuß verletzte Waldohreule päppelte Hundevater Harald Lisker in vier Monaten komplett auf.

Apolda Auch Apoldas wohl bekanntester Tierliebhaber hat sich eine solche Situation in der Auffangstation nicht vorstellen können, wie sie 2020 eingetreten ist. Sind es Normalbetrieb häufig die Willkür des Menschen oder weltenbummlerische Haustiere, welche bestimmen, wie der Alltag von Harald Lisker aussieht, waren es in diesem Jahr vor allem zwei Faktoren, mit deren Folgen der Hundevater zu tun hatte, die Mäuseplage und das Coronavirus.

„Das gab es seit 30 Jahren nicht“, berichtet Harald Lisker. Immer habe es wenigstens einen Hund gegeben, der ausgesetzt worden ist und der in der Tierauffangstation aufgepäppelt und an einen neuen Besitzer vermittelt werden musste. Doch 2020 waren die Zwinger in dem Flachbau an der Stobraer Straße fast das gesamte Jahr über leer.

Lediglich 31 im Stadt- und Kreisgebiet entlaufene Hunde zählte Lisker. Doch diese waren nach wenigen Stunden oder höchstens ein bis zwei Tagen schon wieder zurück bei ihren Besitzern. „Das ist wirklich sauber“, freut sich der Hundevater über diese Bilanz.

Dass es aber mal Jahre ganz ohne ausgesetzte Hunde gab, das sei zuletzt vor der Wende so gewesen, erinnert sich Harald Lisker. Mit dem Fall der Mauer waren plötzlich neue Rassen auf dem heimischen Markt erhältlich – von Französischer Bulldogge über Rhodesian Ridgeback bis hin zum Pyrenäenberghund.

„Dann hat sich jeder etwas geholt, was es vorher nicht gab“, so Harald Lisker und umschreibt die anschließende Phase als eine herzlose, die geprägt war von der „Entsorgung von Altlastenhunden“.

Was war in diesem Jahr anders? „Ich führe das darauf zurück, dass die Leute wegen Corona zu Hause gewesen sind, sich mehr mit den Tieren beschäftigt haben und nicht sonst irgendwo in der Weltgeschichte herumgereist sind“, erklärt Harald Lisker. Mit dem ersten Lockdown sei das Aufgreifen von Tieren unbekannter Herkunft schlagartig stagniert.

„Da das Reisen durch Corona eingeschränkt war, haben vielleicht auch weniger Leute illegal Haustiere im Ausland auf Parkplätzen erstanden.“ Solche Kurzschlussreaktionen führten nicht selten dazu, dass zu Hause dann festgestellt wird, dass man das Tier doch nicht behalten möchte.

Was für die Hunde ein gutes Jahr war, war es bei den Katzen eher weniger. Das große Futterangebot auf den Feldern in diesem Jahr sorgte offenbar für einen zusätzlichen Wurf im September und Oktober. „Das war unvorstellbar, was wir da erlebt haben“, so Harald Lisker. 32 Katzenwelpen mussten deswegen aufgenommen werden, 13 davon wurden im Karton oder einer Plastikkiste vor der Tür der Auffangstation abgestellt.

„Auf einem Karton stand drauf: Wir sind hungrig, wir sind durstig und wir sind krank“, erinnert sich der Hundevater. Die drei Katzenwelpen darin waren in einem fürchterlichen Zustand, doch nicht so übel, dass die Liskers das Schicksal nicht zu ändern wüssten: „Meine Frau hat die mit nach Hause genommen und alle zwei Stunden gefüttert.“

Mittlerweile seien die 32 Kätzchen bis auf eine an ein neues Zuhause vermittelt worden. „Ich musste viele der Katzen sehr lange behandeln wegen Schnupfen“, erklärt Harald Lisker. Doch eine Katze habe ihm die Verabreichung der Medizin als einzige übel genommen. „Die ist nachtragend, aber die kriege ich in ein paar Wochen auch noch zahm.“

Auch bei den Greifvögeln sorgten die Mäusescharen auf den Äckern und Feldern für verstärkten Vermehrungsdrang. „Das ist völlig verrückt! 21 Falken und sechs Waldohreulen habe ich in diesem Jahr aufnehmen müssen“, sagt Harald Lisker noch immer ein wenig überrascht. Das Gedränge in den Volieren auf Liskers Hof war so groß, dass er in diesem Jahr noch einen dritten Vogelkäfig dazu bauen musste.

40 Kilogramm Eintagsküken besorgte der Hundevater, um die hungrigen Schnäbel zu stopfen. Längster Gast war eine Eule, die mit einem gebrochenen Fuß und einem abgeschnürten Bein in die Liskersche Pflege kam. Vier Monate lang jeden Tag vier Küken. „Die hat Hunger und Appetit gehabt, das war sagenhaft!“

In der Anfangszeit musste der Tierliebhaber jeden Tag mehrfach die bereits eiternde und von Maden befallene Wunde desinfizieren und säubern. Und trotz der in der freien Natur tödlichen Verletzung erholte sich die junge Waldohreule jedoch vollständig und konnte vor wenigen Tagen an der Fundstelle wieder ausgewildert werden.

Alles in allem also ein arbeitsreiches und auch kostenintensives Jahr. Die älteren Dauerbewohner in den Hundezwingern sorgten für größere Arztrechnungen, die vielen Kätzchen verbrauchten jede Menge Katzenstreu.

Doch über fehlende Unterstützung könne er sich überhaupt nicht beklagen, im Gegenteil: „Auf keinen Fall. Mich hat niemand vergessen“, freut sich Harald Lisker.

Zu Weihnachten gab es wieder eine Menge an Zuwendungen – in der richtigen Form: „Ich nehme kein Geld, sondern bitte um Schecks für Fressnapf. Die Leuten sollen wissen, dass das alles in die Tierhandlung geht und nicht in die Kneipe“, erklärt der Hundevater.

Und dann sei er diesmal auch der Profiteur des Lebendigen Adventskalenders in Apolda. Summen gibt es hier noch nicht, aber auch dieser Erlös kommt in Form von Futterschecks.