2022 kräftig investieren

Dirk Lorenz-Bauer ist beim Apoldaer Haushalt schon mal guter Dinge.

Noch haben sich Apoldas Stadträte nicht über die Zahlenkolonnen des Haushaltsentwurfs 2022 gebeugt. Noch ist also nichts beschlossen und schon gar nicht genehmigt. Noch hat die Stadtverwaltung also keine finanzielle Arbeitsgrundlage. Was also an Investitionen in diesem Jahr realisiert werden wird, lässt sich bis ins letzte Detail folglich nicht sagen.

Eines indes sei an dieser Stelle schon mal prognostiziert: Es sieht ganz gut aus. Anlass zu dieser Hoffnung gibt der Umstand, dass sich das Haushaltsvolumen 2022 bei insgesamt rund 52 Millionen Euro einpegeln könnte. Das ist stattlich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass davon allein der Vermögenshaushalt ein Volumen von etwa elf Millionen Euro ausmacht. Letzteres ist auch deshalb wichtig, weil es sich primär um Investitionsmittel handelt, wenngleich darin natürlich nicht nur Eigenmittel, sondern eben auch Fördergelder stecken.

Dass sich auch in diesem Jahr etwas tut, ist nicht zuletzt für die Wahrnehmung durch den Bürger wichtig. Zwar lässt der Begriff „Verwaltung“ traditionell nicht unbedingt auf Dynamik schließen. Aus politischen Gründen, gepaart mit Gestaltungswillen, ergibt sich aber dennoch stets Neues. Dass auf dem Weg zur durch Stadt und Stadtrat oft gepriesenen „Wohlfühlstadt“ noch viel zu tun ist, wissen die Verantwortlichen eben auch.