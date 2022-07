27-Jähriger fährt ohne Versicherung durch Apolda

Apolda. Ein Autofahrer fuhr trotz fehlender KfZ-Versicherung durch Apolda. Die Polizei machte dem Mann jedoch einen Strich durch die Rechnung.

Am Mittwochmorgen setzte sich ein 27-Jährige in sein Auto und fuhr von Apolda nach Erfurt, obwohl er keine gültige Versicherung für das Fahrzeug hatte. Als er in eine Polizei-Kontrolle geriet, flog der Schwindel auf. Laut Polizei waren die Kennzeichen bereits zum Endstempeln ausgeschrieben. Also nahmen die Beamten die Kennzeichen an sich und endstempelten beide. Auch der Führerschein des 27-Jährigen wurde einbehalten.

