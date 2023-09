30 Minuten auf der Apoldaer Sauer-Orgel

Die Sauerorgel in der Apoldaer Lutherkirche ist die „Orgel des Jahres 2023“.

Apolda. An diesem Samstag wird in Apolda wieder zu 30 Minuten Orgelkonzert in der Lutherkirche eingeladen.

Die 30-minütige Konzertreihe an der Apoldaer Sauer-Orgel in der Lutherkirche wird an diesem Samstag, dem 9. September, fortgesetzt: Ab 17 Uhr spielt Meiningens Stadt- und Kreiskantor Sebastian Fuhrmann spätromantische Werke von Max Reger, teilte die Kirchengemeinde mit.

Da die Apoldaer Sauer-Orgel den Titel der „Orgel des Jahres 2023“ trägt, wurde diese Konzertreihe an jedem Samstag um 17 Uhr initiiert. Der Eintritt ist frei.