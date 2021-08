300 Jahre Kirche in Niederroßla

Niederroßla. Die Gemeinde begeht das 300-Jährige der Kirche Niederroßla.

Im Rahmen des 300. Kirchenjubiläums, das Niederroßla in diesem Jahr begeht, bleibt die barocke Saalkirche über die Sommerferien für Besucher geöffnet. Jeweils nach dem Sonntagsgottesdienst beziehungsweise sonntags von 11 bis 17 Uhr kann die Kirche besichtigt werden, wie die Kirchgemeinde mitteilt. Auch die Ausstellung „300 Jahre Kirche Niederroßla, elf Jahre Johannisgemeinde“ auf der ersten Empore kann besucht werden.

Interessierten wird um 11.30 und um 14 Uhr eine Kirchführungen angeboten. In denen wird ein Überblick gegeben und aufmerksam gemacht auf verwendete Symbolik, Sprüche, sowie historische und örtliche Bezüge. Das Angebot ist kostenlos. Wie die Kirchgemeinde weiter mitteilt, freut sie sich über Spenden zum Erhalt der Kirche.

Pfarrerin Bärbel Hertel wird am Sonntag, 5. September, zur Predigtreihe anlässlich des 300-jährigen Jubiläums in Niederroßla predigen. Pfarrerin Hertel war bis zum Jahr 2018 Superintendentin des Kirchenkreises Apolda-Buttstädt und hat während dieser Zeit die Gemeinde in der ein oder anderen Vakanz unterstützt. Sie predigt über die Liebe – einer der figürlichen Darstellungen in der der zweiten Etage des Altars. Der Gottesdienst beginnt 10 Uhr. Danach lädt die Kirchgemeinde herzlich zum Kirchenkaffee ein.