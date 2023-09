35-Jähriger brüllt verfassungsfeindliche Parolen in Apolda

Apolda. Ein Mann hat in seiner Wohnung bei offenen Fenstern herumgebrüllt. Weil die Polizei gleich mehrfach kommen musste, nahm sie den Mann mit zur Wache.

Mittwochnachmittag wurde die Polizei in Apolda wegen einer Ruhestörung in die Weimarische Straße gerufen. Dort habe ein 35-Jähriger lautstark in seiner Wohnung herumgebrüllt, teilt die Polizei am Donnerstag mit.

Durch die geöffneten Fenster konnten mehrfach verfassungsfeindliche Parolen gehört werden, so auch beim Eintreffen der Polizeibeamten. Nach Anzeigenaufnahme und Belehrung zur Ruhe verließen die Beamten zunächst die Wohnung.

Kurze Zeit später erreichten die Polizei erneute Anrufe, woraufhin der 35-Jährige in Unterbindungsgewahrsam genommen wurde. Der verständigte Bereitschaftsrichter bestätigte die Gewahrsamnahme auf der Polizeidienstelle. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,83 Promille. Nach Ausnüchterung durfte der 35-Jährige am nächsten Morgen die Dienstelle wieder verlassen.

