43-Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle - Die Polizeimeldungen aus dem Weimarer Land

Ein 43-Jähriger wollte am Donnerstagabend in Apolda vor einer Polizeikontrolle fliehen (Symbolbild).

Apolda. Polizisten wollten am Donnerstagabend einen Autofahrer kontrollieren. Dieser flüchtete zunächst, konnte aber zu Hause gestellt werden. Das und weitere Polizeimeldungen aus dem Weimarer Land.

Polizisten wollten am Donnerstagabend gegen 23 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen 43-jährigen Autofahrer kontrollieren. Laut Polizei versuchte der Mann erfolglos, zu flüchten. Die Beamten seien dem Mann hinterher gefahren und haben ihn zu Hause angetroffen.

Der 43-Jährige habe bestritten, mit dem Auto unterwegs gewesen zu sein. Mithilfe des Motors und der warmen Bremsbelege habe seine Aussage jedoch widerlegt werden können. Ein Atemalkoholtest habe bei dem Mann 1,28 Promille ergeben. Um den Führerschein sicher zu stellen, sei durch die Staatsanwaltschaft eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet worden. Der Führerschein konnte jedoch nicht aufgefunden werden, teilte die Polizei mit.

Zwergdackel wird angefahren

Zu einem Unfall ist es am Donnerstag gegen 18 Uhr auf der Wickerstedter Straße in Apolda gekommen. Laut Polizei befuhr eine 45-jährige Autofahrerin die Straße in Richtung Nauendorf, als ein Hund vor ihr Fahrzeug rannte. Der amerikanische Zwergdackel habe seine Besitzerin erblickt, sei durch das offene Gartentor gerannt, und habe die Straße überquert. Dabei sei das Tier mit dem Pkw kollidiert. Der Hund sei verletzt zum Tierarzt gebracht worden.

89-Jähriger durchschaut Schockanruf

Ein 89-jähriger Mann hat gestern Abend gegen 20 Uhr einen Schockanruf bekommen. Laut Polizei riefen Unbekannte bei dem Senior an und gaben sich als Mitarbeiter der Polizei aus. Sie haben ihm erklärt, dass sie eine flüchtige Diebesbande festgenommen und eine Liste mit seinen Daten gefunden haben. Dann versuchten sie, den Mann nach Wertgegenständen auszufragen. Er sollte 30.000 Euro zahlen. Der 89-Jährige habe den Betrug durchschaut, aufgelegt und die Polizei kontaktiert.

