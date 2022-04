53 neue Corona-Fälle im Weimarer Land

Apolda. 53 neue Corona-Fälle meldet das Gesundheitsamt fürs Weimarer Land mit Stand vom Montag, 25. April.

53 weitere positiv getestete Personen stellt das Gesundheitsamt mit Stand vom 25. April fest. Damit sind aktuell 804 Personen coronapositiv. Laut Robert-Koch-Institut wurden in den vergangenen sieben Tagen 365 neue Fälle registriert. Der Inzidenzwert liegt damit bei 443,5.

14 Personen sind auf in stationäre Hilfe angewiesen. 20 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie starben 134 Bürger an oder mit Corona. Bislang wurden insgesamt 26.547 Fälle im Weimarer Land festgestellt.