Corona-Abstrichstelle an Apoldas Dreifelderhalle.

Weimarer Land. Die Zahl der an Corona Erkrankten steigt im Weimarer Land weiter leicht an.

67 an Covid-19 Erkrankte im Weimarer Land

Um eine Person gestiegen ist die Anzahl der an Covid-19 Erkrankten seit gestern. Aktuell gibt es im Weimarer Land damit 67 Krankheitsfälle. Genesen sind laut Gesundheitsamt davon inzwischen insgesamt 25 Personen. Aktivkranke sind es aktuell noch 38. Davon sind 24 weiblich. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Zu den Aktivkranken gehören 17 Bewohner aus dem Alten- und Pflegeheim Ettersburg.

Verstorben sind im Kreis bereits vier ältere Personen. In stationärer Behandlung befinden sich augenblicklich drei Personen, von denen drei aus dem genannten Alten- und Pflegeheim sind.

Laut Gesundheitsamt gibt es derzeit 21 enge Kontaktpersonen, die sich in Quarantäne befinden.

14 Reiserückkehrer sind obendrein in häuslicher Absonderung. nach wie vor in Betrieb ist die Abstrichstelle an Apoldas Dreifelderhalle, wo ausschließlich bestellte Patienten dran kommen.