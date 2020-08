Rede und Richtspruch teilten sich am neuen Kindergarten Apoldas Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand (links) sowie Zimmermeister und Ortsteilbürgermeister Jochen Kürbs.

Apolda. Er ist die größte Investition der Stadt Apolda in diesem Jahr: der Neubau des Kindergartens in Herressen-Sulzbach. Nun wurde Richtfest gefeiert.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

70 Tonnen Armierungsstahl im Beton halten alles zusammen

Mit anerkennenden Worten für die Bauleute, mit Sekt, Wasser, etwas Kultur von den Kindern und vor allem herrlichem Sonnenschein feierte die Stadt am Dienstagnachmittag Richtfest am Kindergartenneubau in Herressen-Sulzbach. Die „Moorentaler Spatzen“, wie der Nachwuchs dort liebevoll genannt wird, erhält für rund 2,3 Millionen Euro ein neues Haus unterhalb der Grundschule. 90 Plätze sollen künftig zur Verfügung stehen. Noch ist das Gebäude nicht fertig, aber ein kleines „Spatzenhaus“ gab es als Geschenk schon mal. Zudem ein Dankeschönplakat der Kinder, Rostwürste und Getränke – von Ortsteilbürgermeister Jochen Kürbs und dem Ortsteilrat gesponsert.