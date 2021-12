87-Jährige fährt in Apolda Fußgänger an und flüchtet danach

Die Polizei meldet für Weimar und das Weimarer Land außerdem einen Fußgänger mit richtig viel Glück, verklebte Schlösser und eine Unachtsamkeit mit großen Folgen.

87-Jährige fährt Fußgänger an und flüchtet danach

In der Apoldaer Leutloffstraße kam es am Dienstag gegen 19.15 Uhr zu einem Unfall mit einer verletzten Person. Ein 41jähriger Mann überquerte gerade zu Fuß die Leutloffstraße, als eine 87jährige Frau in einem Renault von der Buttstädter Straße kommend in die Leutloffstraße einfuhr und den Mann übersah. Es kam zur Berührung von Fahrzeug und Person. Die Unfallverursacherin setzte ihre Fahrt dennoch fort.

Eine Zeugin, die hinter der älteren Frau fuhr, verfolgte diese mit ihrem Fahrzeug und konnte später der Polizei genau berichten, wo sich der Pkw der Beschuldigten befindet. So konnten Polizeibeamte die Frau schnell aufsuchen und befragen. Sie gab die Tat zu. Eine Anzeige wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde gefertigt. Der Geschädigte verletzte sich leicht am Arm. Am Renault wurde der linke Außenspiegel beschädigt.

Fußgänger mit richtig viel Glück

Unsägliches Glück hatte Dienstagnachmittag ein 15-Jähriger zwischen Sachsenhausen und Großobringen. Die Verkettung mehrerer widriger Umstände führte laut Polizei dazu, dass der Junge von einem Auto touchiert wurde. Wegen eines Defekts war der Jugendliche gezwungen, sein mitgeführtes Moped zu schieben. Die schlechten Sichtverhältnisse aufgrund der Witterung in Verbindung mit der dunklen Kleidung des Schiebenden waren der Grund, dass ein von hinten kommender Suzuki-Fahrer den 15-Jährigen am Straßenrand übersah. Im Vorbeifahren streifte der 60-Jährige den Jungen leicht am Arm. Zur genaueren Untersuchung wurde der Jugendliche in ein Krankenhaus verbracht. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Schlösser verklebt

Unbekannt ist, ob sich jemand am Dienstag einen Streich erlaubt oder mutwillig gehandelt hat. Mit Sekundenkleber verklebte der Unbekannte die Schlösser der Briefkästen und Türen eines Mehrfamilienhauses in der Weimarer Washingtonstraße. Derzeit gibt es keine Ermittlungsansätze zu der Tat.

In den Gegenverkehr geraten: Straßenbehinderungen in

Am Ortseingang Mellingen geriet Dienstagmittag der Fahrer eines Skodas in den Gegenverkehr. Der 66-jährige Fahrer kratzte sich im Gesicht und verlor kurz die Straße aus den Augen. Im Bruchteil dieser Sekunden geriet er auf die linke Fahrbahnseite und kollidierte hier mit einem in Richtung Autobahn fahrenden Lkw. Glücklicherweise kam es nur zu Blechschäden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Bis zum Eintreffen der Abschlepper kam es zu Behinderungen auf der Blankenhainer Straße.

