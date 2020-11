„Es ist geschehen, und folglich kann es wieder geschehen“. Diesen prägenden Satz sagte Primo Levi, Schriftsteller und Holocaustüberlebender. Die Mahnung steht gewissermaßen auch über der Gedenkveranstaltung, die am kommenden Montag auf dem Markt und anschließend vor der Apoldaer Stadthalle stattfinden soll.

Ab 17.30 soll es auf dem Markt zunächst ums Gedenken anlässlich des 82. Jahrestages der Pogromnacht gehen. Verlesen werden sollen Namen von einstigen Apoldaern, die im Holocaust umkamen. Dazu wird es jeweils einen Glockenschlag geben. Das Ganze soll in Anlehnung (und in Absprache) an die Arbeit des Vereins Prager Haus geschehen, die coronabedingt in diesem Jahr ihr Gedenken aussetzen, sagt Organisator Max Reschke, Bürgerbündnis/Netzwerk Buntes Weimarer Land im Gespräch mit unserer Zeitung.

Im Anschluss soll die Veranstaltung vor der Stadthalle unter der Losung „Demo gegen Hass und Hetze – AfD und Brandner entgegenstehen“ fortgesetzt werden. Beginn dafür ist gegen 18.30 Uhr.

Hinweis wegen Covid-19: Die Veranstalter bitten um das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und die Einhaltung der Corona- beziehungsweise Abstandsregeln. Wer Symptome von Covid-19 aufweise, sollte auf die Demoteilnahme verzichten.

Zum Beweggrund für die Demonstration an der Stadthalle schreibt Max Reschke unter anderem: „Leider nutzt die AfD diesen Tag auch, um mit Stephan Brandner in der Stadthalle eines ihrer sogenannten ‘Bürgergespräche’ zu veranstalten.“ Die Stadt Apolda sei allerdings kein Ort für Hass und Hetze – an keinem Tag im Jahr, so Max Reschke. Deswegen eben werde man im Anschluss an die Gedenkveranstaltung auf dem Markt gemeinsam und mit Kerzen zur Stadthalle ziehen, um dort mit Kerzen in den Händen auch ein Zeichen für Toleranz zu setzen.

Die Gedenkveranstaltung am 9. November gehört zu den regelmäßigen Veranstaltungen im Jahreskalender der Stadt Apolda. In den Vorjahren nahm daran stets auch Apoldas Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand teil. Die Verlesung der Namen der Toten ist ein Akt gegen das Vergessen.