Kommentar A-Brücke in der Poche

Der Einsatz von Fördergeldern ist schon von jeher ein Diskussionspunkt, an dem sich die Geister scheiden. Denn ihre Vergabe richtet sich oft nicht immer nur nach der Lebenswirklichkeit. Fördertöpfe dürfen schließlich nur projektbezogen und nicht bedarfsorientiert angezapft werden. Während deshalb am einen Ende mitunter Luxus-Objekte entstehen, weil es dafür eben einen Fördertopf gibt, fehlt es wiederum an anderen Stellen.