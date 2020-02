Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Abc-Schützen kochen für ihre Eltern

Viele Köche sollen dem Volksmund nach ja den Brei verderben. Dass es auch anders geht, zeigten gestern fünf junge Abc-Schützen, die im Gasthaus „Zur Poche“ in Mattstedt am Nachmittag den Kochlöffel geschwungen haben. Eingeladen hatten sie Küchenchef Falk Stange und Frau Annette.

Denn die Schulanfänger von den „Elefantenknirpsen“ in Niederroßla wollten zum nahenden Abschluss der Kindergartenzeit ihre Eltern mit einem selbst gekochten Essen überraschen. Und dieses wurde dann gleich zum Dreigängemenü ausgebaut. So gab es als Vorspeise eine Buchstabensuppe mit Einlage, anschließend Nudeln mit Tomatensoße und Igelwürstchen zum Hauptgang und einen Eierkuchen mit Dekoration zum Nachtisch.

Rund zwei Stunden vor dem Essen begannen die jungen Köche unter der Anleitung des Küchenchefs mit dem Schnippeln der Möhren, der Vorbereitung des Eierstichs und der anderen Zutaten. Anschließend wurde gekocht, gebrutzelt und der Teig für den Eierkuchen gerührt. Im Gastraum hatte derweil Annette Stange die Festtafel bunt gedeckt. Am Ende gab es von den Eltern viel Lob für die fünf Starköche, die noch bis zu ihrer beginnenden Schulzeit einiges in ihrem Kindergarten erleben dürfen. So ist unter anderem im nächsten Monat noch eine gemeinsame Lesenacht geplant.