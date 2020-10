Absenkung der Ilm wegen Untersuchung

Bad Sulza. Die Erkundungsarbeiten beginnen am Samstag und dauern voraussichtlich bis zum 16. Oktober.

Seit zwei Jahren tritt bei hohen Lufttemperaturen eine sichtbare Gewässerverschmutzung der Ilm in Bad Sulza zwischen Brücke Leopold-Bing-Straße und Sophienwehr zu Tage. Bei einer Vor-Ort-Begehung im August 2020 bei abgesenktem Wasserstand wurde im Bereich des Böschungsfußes und der Gewässersohle bitumenhaltiges Material unbekannter Herkunft gefunden, das mit hoher Wahrscheinlichkeit die Quelle der Verunreinigung darstellt. Ein vom Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) beauftragtes Ingenieurbüro ist nunmehr mit der Ursachenerkundung beauftragt worden. Aus diesem Grund wird ab dem 10. Oktober der Wasserstand in den darauffolgenden Tagen auf 30 bis 50 Zentimeter abgesenkt, um eine Gewässerbettvermessung vornehmen zu können. Ziel ist es, die genaue Stelle der Verschmutzungsursache zu lokalisieren und auszuschließen, dass es weitere Kontaminationsstellen an diesem Gewässerabschnitt mit einer Länge von 200 Metern gibt.