Adventsbasteln im Apoldaer „Lindwurm“

Apolda. Selbst gestaltete Geschenkschachteln, Dekoratives aus Holz und Keramik - das Apoldaer Freizeitzentrum „Lindwurm“ hat viele Angebote zum Bastelnachmittag an diesem Wochenende vorbereitet.

Weihnachtliche Kerzengestaltung, selbst gemachte Geschenkschachteln und Nikolausstrümpfe, Tür- und Wanddeko für den Advent, all dies und vieles mehr bietet das Apoldaer Freizeitzentrum „Lindwurm“ am Samstag, dem 25. November, bei einem weihnachtlichen Familien-, Spiel- und Bastelnachmittag an. Auch die Keramik- und die Holzwerkstatt werden geöffnet sein, so die Leiterin des Freizeitzentrums Charlotte Beck. Basteln mit Naturmaterialien werde ebenfalls angeboten.

In der Keramikwerkstatt könnten Windlichter aus Ton hergestellt werden oder Dekoratives wie kleine Weihnachtsengel, in der Holzwerkstatt Weihnachtsmänner oder Teelichthäuschen aus Holz gebaut werden, und beim Basteln mit Naturmaterialien stünden passend zur Weihnachtszeit selbstgestaltete Adventskränze und Gestecke im Vordergrund. Für das leibliche Wohl sei ebenfalls gesorgt. Der kreative Nachmittag findet von 14 bis 17 Uhr im „Lindwurm“ in der Reuschelstraße 3 statt. Für die Materialkosten und die Snacks werden kleine Unkostenbeiträge erhoben.