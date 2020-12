Zwischen den Feiertagen herrscht Baupause am Gradierwerk. Währenddessen schaut Bernhard Koch, Mitarbeiter der Kurgesellschaft nach dem Rechten. Im Vordergrund ist der verpfuschte Treppenlift zu sehen.

Bad Sulza Eine Baufirma scheitert am Einbau eines Treppenlifts vor dem Gradierwerk. Die Verwaltung muss das Los neu vergeben.

Ärger um neuen Lift am Gradierwerk in Bad Sulza

Bad Sulza. Auf den ersten Blick sieht er aus wie ein gewöhnlicher Treppenlift für Rollstuhlfahrer – sogar mit einem TÜV-Siegel. Doch beim genaueren Hinsehen sind die Spuren der fehlerhaften Montage sichtbar. Falsch gebohrte Löcher, beschädigte Treppenstufen. Am Ende ist der Lift nicht für seinen Zweck nutzbar und die Firma mittlerweile unauffindbar. Doch die Verwaltung von Bad Sulza hat es kommen sehen und kam so noch mal mit einem blauen Auge davon.

Schon während der vergangenen Monate war aufgefallen, dass die Baufirma aus Nordrhein-Westfalen, die den Lift einbauen sollte, offenbar planlos vorging. Mal war ein Mitarbeiter da, dann war wieder lange Pause, erinnert sich Bauamtschef Jörg Hammer. Immer wieder sei an der Aufhängung für den Treppenlift herumgeschraubt worden, aber erfüllte der Lift doch nie seinen eigentlichen Zweck.

Bei einer Probefahrt mit dem zulässigen Ladegewicht blieb der Lift immer wieder mit der Unterseite an der letzten Stufe hängen. „Wir haben die Leistung nicht voll bezahlt und einen ganzen Teil Geld einbehalten“, erklärt Jörg Hammer. Mittlerweile sei die Firma, von der man sich zwischenzeitlich getrennt habe, sogar komplett spurlos verschwunden.

Der Hersteller des Treppenlifts aus Österreich habe der Verwaltung mittlerweile eine Firma aus der Nähe von Magdeburg empfohlen, die sich auf den Einbau solcher Installationen spezialisiert hat. Deren Begutachtung hat das Urteil aus Bad Sulza bestätigt: Pfusch am Bau.

Damit der Zugang zum Gradierwerk bald barrierefrei möglich wird, soll mit dem einbehaltenen Geld die Spezialfirma beauftragt werden. Jörg Hammer hofft, dass dafür keine zusätzlichen Mittel in den Haushalt eingestellt werden müssen.

Laut aktueller Schätzung geht man davon aus, dass die Sanierung des Gradierwerks etwa 2,6 Millionen Euro kosten wird. Über den Nachtragshaushalt waren zuletzt 300.000 Euro zusätzlich für das Projekt eingestellt worden, weil die Dachkonstruktion über der Zerstäuberhalle aufwendig erneuert werden musste.

Ursache war eine unsachgemäße Reparatur jenes Bereiches nach einem Brand im Jahre 1982. Zudem war dabei nicht ausreichend an die Durchlüftung des Daches gedacht worden, was über die Jahrzehnte zu weiteren Schäden an der Bausubstanz führte.

Diese Entdeckung und die Beseitigung des Baumangels brachte Zeitplan und Kosten durcheinander. Offen sind noch der Lift, der Einbau des Zerstäubers und die äußere Beplankung des hinteren Teils des Gradierwerkes. Diese Maßnahmen könnten im März fertig sein.

Außerdem muss noch die Baustraße zurückgebaut werden und der Mutterboden wieder eingebracht werden und dann steht auch noch die Zuwegung zum Eingangsportal auf der immer kleiner werdenden Liste an zu erledigenden Arbeiten.