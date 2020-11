All die Namen in der Halle

Wer in seinem Leben die Möglichkeit hat, Yad Vashem in Jerusalem zu besuchen, sollte das tun. Ein beklemmendes Gefühl, Ergriffenheit und tiefe Traurigkeit überziehen einen. Dieses bereits nach den ersten Metern, die einen auf schiefer Betonebene hinab in die Gedenkstätte führen, in der das jüdische Volk jedes Juden, der im Holocaust umgebracht wurde, gedenkt. Tief ins Gedächtnis brennt sich die „Halle der Namen“ ein. Über einem die Kuppel mit Tausenden Bildern von Kindern, Alten, Männern und Frauen, die umkamen. – Nie zu vergessen, das ist Aufgabe von uns allen. Deshalb ist es so wichtig, dass am 9. November auch in Apolda wieder erinnert wird an das, was jüdischen Mitbürgern geschah. Deshalb dürfen wir nicht nachlassen im Eintreten gegen Intoleranz. Deshalb sollten wir nicht nachlassen, uns mit diesem schrecklichen Teil der Geschichte auseinanderzusetzen. Deshalb sollten wir uns kundig machen, wie stark die jüdische Kultur auch in der deutschen Geschichte wirkte.

Dass es dazu von der Landeszentrale für politische Aufklärung zeitnah ein entgeltfreies Angebot namens „Neun Jahrhunderte jüdisches Leben in Thüringen“ gibt, passt da gut. Die Kreisvolkshochschule bietet somit eine Reihe mit Dr. Angelika Steinmetz-Oppelland an. Plätze sind begrenzt, Info und Voranmeldung: 03644 / 55 48 41.