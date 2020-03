Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Alle Corona-Nachrichten bitte auf Echtheit überprüfen

Einen ganz wichtigen Hinweis haben wir bisher an dieser Stelle wahrscheinlich noch vergessen. Auch dieser erschließt sich aber durch den gesunden Menschenverstand. So lange nicht Lautsprecherwagen durch die Straße fahren, Sirenen dauerhaft die Luft zum Schwingen bringen, gibt es keine Eile zum sofortigen Handeln.

Es besteht aktuell – und wohl auch künftig – die Möglichkeit, über das, was man da „irgendwo“ im Internet oder auf Whatsapp gelesen hat, nachzudenken. Wer hat die Information weiterverbreitet? Ist es ein offizieller Kanal? Wenn nicht, gibt er eine Quelle an, wo das, was da verbreitet wurde, ausführlicher nachgelesen und als authentisch eingestuft werden kann?

Momentan kommt es leider häufig vor, dass reine Textnachrichten durch das Internet kursieren, bei denen letztere Fragen alle mit Nein beantwortet werden müssen. Und in besonderen Fällen versuchen dann auch noch diejenigen Bürger, die Falschnachrichten weiterverbreiten, die anderen Bürger, die ein wenig mehr sorgsam und medienkompetent sind, davon zu überzeugen, dass das Kaufland in Jena oder Apolda doch geschlossen hätte oder das ein bestimmter Text, nur weil darin das Wort „offiziell“ vorkommt, doch glaubhaft sein müsse.

In diesem Sinne: Liebe Leser, behaltet einen kühlen Kopf. Und was wichtig ist, erfahren alle rechtzeitig.